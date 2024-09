Presó permanent per l'assassinat de Marta Calvo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala Penal ha condemnat a presó permanent revisable Jorge Ignacio P.J., autor de l’assassinat de la jove valenciana Marta Calvo, el cos de la qual va esquarterar i encara no ha aparegut. A més, ha elevat a 140.000 euros la indemnització que ha de pagar als seus pares en concepte de responsabilitat civil.

Amb la presó permanent, el Suprem també condemna Jorge Ignacio a la pena de 137 anys de presó per la mort de dos dones més, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas, i l’intent d’unes altres sis durant els encontres sexuals que van mantenir amb ell amb consum de cocaïna entre el juny de l’any 2018 i el novembre del 2019.D’aquesta forma, el tribunal estima parcialment el recurs de les acusacions particulars contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que, igual que l’Audiència de València, va imposar una sola pena per als tres assassinats consumats –de 159 anys i 11 mesos de presó– i no va aplicar la presó permanent revisable que van sol·licitar les acusacions per l’assassinat de Marta. El Suprem, tanmateix, considera que es pot imposar al reu aquesta pena màxima per un tercer crim als “assassins en sèrie” que en un mateix procés, judici i sentència tinguin dos condemnes prèvies per assassinat, com passa en aquest cas. A més, assenyala el “menyspreu absolut” per la vida humana del condemnat.