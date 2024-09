La Fiscalia investigarà Alvise Pérez per suposat finançament il·legal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia General de l’Estat ha remès al Tribunal Suprem una denúncia contra l’eurodiputat Alvise Pérez per la seua relació amb la presumpta estafa piramidal de Madeira Invest, de la qual hauria rebut 100.000 euros en metàl·lic per promocionar la plataforma d’inversió en actes públics durant la campanya de les eleccions europees. El Ministeri Públic veu un possible delicte de finançament il·legal, atès que la llei de partits prohibeix donacions d’una mateixa persona superiors a 50.000 euros a l’any. Fiscalia va rebre el dia 16 la denúncia, presentada pel responsable de l’empresa, Álvaro Romilla, i l’ha remès a la del Suprem, competent per actuar contra eurodiputats. Romilla, que a les seues xarxes es presenta com a expert en elusió fiscal, va assegurar haver pagat a Alvise per promocionar el club d’inversió, que ha anunciat el seu tancament.