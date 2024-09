Israel amenaça amb una ofensiva terrestre al Líban mentre continua bombardejant el país

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit israelià va fer ahir un nou pas que atansa perillosament una temuda ofensiva terrestre del sud del Líban, al convocar dos brigades de soldats reservistes per realitzar “missions operatives” a la frontera nord. De moment, en aquests quatre dies d’escalada contra Hezbollah, Israel s’ha limitat a atacs aeris i, malgrat que els seus líders fan al·lusió freqüentment a la necessitat de preparar-se per combatre al nord, encara no han ordenat una incursió terrestre. El cap d’Estat Major israelià, Herzi Halevi, va afirmar que els atacs aeris sobre el Líban estan servint per preparar el terreny per a una possible incursió terrestre israeliana contra Hezbollah. Mentrestant, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va assegurar que les Forces Armades continuaran atacant “amb força” les posicions del grup xiïta fins que es garanteixi la tornada segura dels civils evacuats del nord d’Israel pels atacs de la milícia libanesa.

Israel va començar dilluns una intensa campanya de bombardejos concentrats, sobretot, al sud i l’est del Líban contra el que assegura que són coets i míssils que el grup xiïta, aliat de l’Iran, amaga en zones civils per atacar l’Estat jueu. Els atacs, que van tornar a repetir-se ahir, ja han segat la vida de gairebé 600 persones, n’han deixat ferides 2.000 més i han provocat el desplaçament intern d’unes 400.000 persones, de manera que el número total de desplaçats al país assoleix ja el mig milió. “Teníem 110.000 desplaçats i ara aquesta xifra s’està atansant als 500.000. No podem seguir així”, va dir el ministre d’Exteriors del Líban, Abdallah Bou Habib.Hezbollah també ha incrementat els seus atacs contra l’Estat jueu i fins i tot contra punts allunyats de la frontera, on s’havien concentrat els seus bombardejos durant aquests onze mesos de foc creuat.Les sirenes van sonar ahir a primera hora del matí al centre del país, inclosa la ciutat de Tel-Aviv, després de detectar l’arribada d’un míssil de llarg abast disparat des del Líban que va ser interceptat per l’Exèrcit, el primer d’aquest tipus que llança Hezbollah des que va començar la guerra. El grup xiïta va afirmar que l’atac anava dirigit contra la seu del Mossad, el servei d’intel·ligència exterior israeliana, localitzat als afores de la ciutat i a qui culpen de manipular els aparells electrònics que van explotar de forma simultània la setmana passada deixant gairebé 40 morts.El Consell de Seguretat de l’ONU havia convocat ahir una reunió d’emergència per tractar l’escalada de violència pel temor que s’estengui a tot Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Najib Mikati, tenia previst assistir.

L’ofensiva sobre la Franja de Gaza no cessa i deixa ja 41.500 morts

L’Exèrcit israelià continua amb els seus bombardejos sobre la Franja de Gaza i durant el dia d’ahir va matar almenys 28 persones, segons el recompte dels hospitals que publica diàriament el ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas. Els atacs van deixar més 85 persones ferides. Des que va començar la guerra a la Franja de Gaza, fa més d’onze mesos, 41.495 persones han mort i més de 96.000 han resultat ferides al devastat enclavament palestí, sotmès a constants bombardejos.A més, les autoritats sanitàries estimen que els cossos d’uns 10.000 desapareguts continuen enterrats sota la runa, sense que els equips de rescat hi puguin accedir. El ministeri de Sanitat gazià va denunciar haver rebut ahir un contenidor amb uns vuitanta-vuit cossos d’Israel, sense cap informació sobre les seues identitats.En aquest sentit, les forces israelianes solen apropiar-se dels cadàvers de palestins enterrats després de portar a terme incursions a la Franja, per provar de buscar ostatges entre els cossos, i els tornen després barrejats i en males condicions.