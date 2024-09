Mèxic veta el rei en la presa de possessió de la presidenta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats mexicanes han provocat un nou xoc diplomàtic amb Espanya al no convidar el rei Felip VI a la investidura dimarts de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ella mateixa va justificar aquesta decisió en què el monarca no va respondre a la carta de l’actual mandatari mexicà, Andrés Manuel López Obrador, en la qual reclamava que demanés perdó per la conquesta. El president espanyol, Pedro Sánchez, va titllar d’“inacceptable” i “inexplicable” l’“exclusió” de Felip VI de la cerimònia, a la qual Moncloa no assistirà. Sheinbaum va assegurar ahir que la carta de López Obrador al rei “no va merèixer cap resposta de forma directa, com hauria correspost a la millor pràctica diplomàtica”. “En canvi, part de la carta es va filtrar als mitjans de comunicació”, va denunciar. Va afirmar que “Mèxic i Espanya comparteixen una sòlida relació d’amistat”, encara que “la nostra relació es beneficiaria amb una renovada perspectiva històrica”. López Obrador va donar suport a Claudia Sheinbaum i va reclamar a Espanya deixar “la prepotència i arrogància” per oferir disculpes “als pobles indígenes de Mèxic per les atrocitats comeses durant la invasió europea al nostre país”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va remarcar que el Govern espanyol “no pot acceptar” que no s’hagi convidat el rei i va afirmar que “si s’exclou el cap de l’Estat Espanya no estarà representada” en l’acte. A més del monarca, estava previst que hi acudissin el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz. El diputat de Sumar Gerardo Pisarello va dir que anirà a la presa de possessió de Sheinbaum i va criticar l’“arrogància” de Felip VI. La falta d’un representant d’Espanya en la investidura de Sheinbaum és un nou moment de tensió bilateral des que López Obrador va declarar el febrer del 2022 una “pausa” en les relacions pels abusos que ell denuncia que van cometre les empreses espanyoles a Mèxic, en particular del sector energètic.