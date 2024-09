Israel rebutja negociar una treva al Líban i manté els seus atacs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va refredar ahir la possibilitat d’una treva al Líban, després de dies d’intensos bombardejos contra el grup xiïta Hezbollah, que han deixat més de 600 morts i milers de ferits al país veí. “Les notícies sobre un alto el foc són incorrectes. Es tracta d’una proposta franconord-americana, a què el primer ministre ni tan sols va respondre”, va indicar l’oficina del primer ministre, després que transcendís que un grup de grans potències mundials havien firmat una proposta d’alto el foc de 21 dies per facilitar “un espai de negociació” que permeti assolir “un acord diplomàtic”. El document, firmat en el marc de l’assemblea general de l’ONU que se celebra a Nova York, el firmen la UE, Austràlia, Canadà, Japó, Qatar, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Regne Unit i Estats Units.

Hores després, després de la seua arribada a Nova York per participar avui en l’Assemblea General, el mateix Netanyahu va reiterar que el país continuarà “colpejant Hezbollah” amb totes les seues forces. “No pararem fins a aconseguir tots els nostres objectius”, va dir en un vídeo. Els ministres més radicals del Govern israelià es van afanyar a mostrar el seu contundent rebuig a aquest nou esborrany, que també advocava per impulsar una treva a Gaza i l’alliberament dels ostatges israelians a l’enclavament. “No hem de donar temps a l’enemic amb la finalitat que es recuperi i es reorganitzi per continuar la guerra passats 21 dies”, va dir el ministre de Finances, Bezalel Smotrich.Mentre les negociacions continuen desenvolupant-se en el marc de l’assemblea de l’ONU, Israel continua amb la seua intensa campanya contra Hezbollah al Líban, que ahir va sumar un nou atac contra Beirut, el tercer des de dilluns. Per altra banda, l’Exèrcit israelià va assegurar haver matat el comandant de la unitat aèria del grup xiïta, a qui va identificar com Muhamad Hosein Sarur.

Bombardeig sobre una escola a la Franja de Gaza

Almenys 15 persones, la majoria dones i nens, van morir ahir en un atac israelià contra una escola al campament de refugiats de Jabalia, al nord de la Franja de Gaza, on els atacs no han cessat malgrat el front obert amb el Líban. L’exèrcit va assegurar que el seu atac anava dirigit contra un grup de milicians que operaven des del centre i, com sempre que ataca infraestructura civil a Gaza, va acusar el grup islamista Hamas d’acollir-hi centenars de civils desplaçats.