Crida independentista a la unitat

Tàrrega ■ Desenes de persones es van concentrar ahir a Tàrrega per commemorar l’1-O. El portaveu de la plataforma organitzadora, José Luis Marín, va defensar un “referèndum d’autodeterminació pactat per acabar amb el conflicte i el règ ... - GERARD COMPANYS

L’independentisme va commemorar ahir el setè aniversari del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 en un moment especialment crític per la pèrdua de la majoria al Parlament i la divisió entre els partits. Amb tot, les formacions van apel·lar a la unitat per “reconstruir” una “estratègia guanyadora”, i els membres independentistes de la Mesa del Parlament van subscriure una declaració conjunta per exigir que s’amnistiï els afectats pel procés per “tornar a la política el que és de la política”.

“Apel·lem a l’esperit de l’1-O perquè va ser una victòria de la democràcia, una expressió d’ambició nacional i horitzó compartit”, va proclamar el president del Parlament, Josep Rull. “En democràcia, votar no és, ni pot ser mai, cap delicte”, va insistir, abans de denunciar que “el bloqueig judicial a l’hora d’aplicar la llei impedeix que dos diputats electes del Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig, puguin tornar de l’exili i exercir els seus drets polítics”.Puigdemont va afirmar que “la victòria històrica” de l’1-O “forma part del passat i alhora del futur” i va afirmar que “poden convertir la Generalitat en una gestoria o en un encefalograma pla, però no poden canviar la història”.L’expresident d’ERC Oriol Junqueras va reivindicar el referèndum, que va definir com “l’acte de desobediència civil més gran de la història contemporània de Catalunya”, i la CUP va demanar reconstruir l’independentisme per impedir que els polítics es tornin a “fer enrere”.Per la seua part, l’ANC i els CDR van instar l’independentisme a trobar “noves formes de boicot i erosió a l’Estat” i van reclamar als partits “prou d’enganys i autonomisme”.Grups i entitats independentistes van organitzar actes en ciutats com Lleida i Tàrrega per commemorar l’1-O. A més, veïns d’Alcarràs ho van rememorar pintant una línia davant del Centre Municipal Lo Casino, que va servir com a centre de votació al municipi. Juntament amb el lema 1-Oct. No van passar!, el traç simbolitza la barrera humana que van formar uns veïns per impedir que els agents de la Guàrdia Civil requisessin les urnes.

Boye: “Puigdemont podrà tornar en un termini raonable de temps”

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va defensar ahir que l’expresident podrà tornar a Catalunya en un “període raonable de temps” malgrat que el Tribunal Suprem (TS) insisteix a no amnistiar el delicte de malversació. “Serà en un període bastant raonable de temps tenint en compte el desafiament que tenim, i és el d’un Tribunal Suprem que s’ha enrocat en l’incompliment de la llei”, va dir a RAC1.La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va reconèixer que li agradaria que l’aplicació de l’amnistia fos “més ràpida”, tot i que va afirmar que l’Executiu respecta les decisions judicials.El PP espera que el Tribunal Constitucional no “revisi” la decisió del TS de no amnistiar la malversació. El portaveu del PP català, Juan Fernández, va acusar el PSC d’“assumir l’agenda independentista” i ser “un partit sobiranista més”.