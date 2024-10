Acord sobre la llei mordassa per vetar l'ús de pilotes de goma

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

PSOE, Sumar i Bildu han arribat a un acord per redactar una nova llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a llei mordassa, que, entre altres coses, acabarà amb l’ús per part de les forces de seguretat de les pilotes de goma (un projectil que els Mossos d’Esquadra ja tenen prohibit utilitzar des de l’any 2014), rebaixarà la penalització de la desobediència, que passarà de ser infracció greu a lleu i agilitzarà el tràmit d’asil amb el compromís de revisar en 6 mesos les devolucions en calent. Així consta en el pacte entre els dos partits que formen el Govern central i Bildu que ahir van fer públic els seus diputats Mertxe Aizpurua i Jon Iñarritu. El text inclou els quatre aspectes que Bildu i ERC no van aconseguir introduir en l’anterior tramitació relacionats amb les faltes de respecte a l’autoritat; desobediència i resistència; devolucions en calent i, especialment, l’ús del material antiavalots.

Respecte a les pilotes de goma, l’acord preveu una disposició addicional perquè es desenvolupin protocols d’acord amb els estàndards internacionals amb la finalitat que de forma progressiva se suprimeixin del material antiavalots les pilotes de goma i siguin substituïdes per mitjans menys lesius. També pretén acabar amb les sancions “injustificades o basades en interpretacions subjectives” en les faltes de respecte a l’autoritat. Amb això, es vol “blindar” la llibertat d’expressió. Així, es consideraran infracció lleu “els insults o injúries a les Forces de Seguretat en l’exercici de les seues funcions, quan aquestes conductes no siguin constitutives d’infracció penal”. Sobre les faltes de respecte a l’autoritat, passarà de considerar-se infracció greu a lleu. Un altre dels aspectes que inclourà el nou text es refereix a les devolucions en calent. Segons el text, sis mesos després de l’entrada en vigor de la nova llei de seguretat ciutadana s’abordarà la reforma de la llei d’estrangeria amb una nova disposició que “haurà de reconèixer i garantir els drets de les persones migrants i assegurar que les sol·licituds d’asil es tramitaran conforme al que està establert en la normativa de Drets Humans i protecció internacional”. L’acord contempla també rebaixar multes per tinença de drogues i deixar sense sanció les manifestacions que pertorbin de forma greu el Congrés, el Senat o les assemblees autonòmiques. A més, fixa que la identificació a comissaria sigui “excepcional” i per un màxim de dos hores.D’aquesta manera, la reforma necessita per tirar endavant el suport del bloc de la investidura. Ara per ara comptaria amb el suport de PSOE, Sumar, Bildu, ERC i PNB.