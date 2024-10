Alemanya rememora entre tensió política la reunificació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alemanys van celebrar ahir els 34 anys de la reunificació, procés que va acabar amb la divisió de les dos Alemanyes, malgrat que el recent comportament electoral dels germànics de l’est, on s’han fet forts els partits ultres, esquerda el tradicional escenari polític del país. Darrere de l’ambient festiu que marquen els actes del 34 aniversari de la reunificació que va liderar el canceller Helmut Kohl, una preocupació llasta la realitat política: el puixant populisme de la ultradretana Alternativa per a Alemanya i de l’esquerrana Aliança Sahra Wagenknecht. Els resultats d’aquests partits en cites com les eleccions europees del mes de juny o els recents comicis dels estats federats de l’est de Turíngia, Saxònia i Brandenburg, han colpejat la nació centreeuropea, en la qual semblen obrir-se noves divisions polítiques entre l’est i oest. El canceller, Olaf Scholz, va afirmar que “la idea que la unificació acabaria del tot quan la situació de l’est fos exactament la mateixa que la de l’oest, quan no existeix un oest que sigui una sola unitat, no ens ajuda”, perquè genera “rancor i frustració” entre la ciutadania.