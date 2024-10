Vendrell acusa Junqueras d'“amagar-se” després de l'1-O

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exconseller d’ERC i empresari Xavier Vendrell va acusar ahir l’exlíder de la formació i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, d’amagar-se “en moments delicats”, entre els quals va esmentar la decisió sobre si donar suport a la investidura de Salvador Illa i el dia que s’havia de decidir si es proclamava la independència, amb referència al 27 d’octubre del 2017, i el va instar a apartar-se de la cursa per tornar a presidir el partit.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, va fer referència al 27-O, quan el llavors president Carles Puigdemont estava reunit amb els seus consellers per decidir si declarava la independència, i va criticar que Junqueras decidís no assistir a la trobada. “Se’n va a Montserrat, no fos que li caigués alguna garrotada”, va afirmar. Vendrell també va criticar que fos “absolutament ambigu” sobre si Esquerra havia de recolzar o no la investidura d’Illa i el va acusar de reunir-se amb el govern del socialista perquè mantinguessin en els seus càrrecs persones d’ERC.Sobre l’estructura B del partit, l’empresari va afirmar que “no pot ser que Junqueras ara faci veure que no té res a veure amb els errors que hi ha hagut” i va afirmar que era en els principals òrgans de decisió del partit i, per tant, el considera corresponsable dels errors. Vendrell, que recolza la candidatura de Nova Esquerra Nacional (amb Xavier Godàs al capdavant), va afegir que no va ser la secretària general, Marta Rovira, qui va ordenar les accions de falsa bandera i va sentenciar que “el dia que se sàpiga qui va penjar el ninot de Junqueras trontollaran algunes coses a ERC”.Després de les seues declaracions, la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que és l’Executiu català l’“únic responsable dels nomenaments dels diferents càrrecs que formen les diferents conselleries”. Per la seua part, Militància Decidim, la candidatura que lidera Junqueras, va anunciar que portarà a la comissió de garanties d’ERC les declaracions de Vendrell, que va titllar de “calúmnies”.