Reprimenda de l'Europarlament a l'ultra Orbán per xenofòbia

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, va exigir ahir a la Unió Europea (UE) mà dura en matèria de migració i que canviï l’enfocament a Ucraïna, en un tens debat al Parlament Europeu en el qual la picabaralla amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i els eurodiputats va eclipsar la discussió sobre les prioritats de la presidència hongaresa del Consell.

Orbán va insistir que l’arribada d’immigrants a la UE està darrere de l’augment de fenòmens com l’homofòbia, la violència contra les dones o l’antisemitisme i va instar a començar a processar totes les sol·licituds d’asil en centres de fora de la UE.La cara més visible de la reprimenda va ser la mateixa Von der Leyen, que va atacar Orbán en tots els fronts: des del seu silenci sobre Ucraïna i proximitat al president rus, Vladímir Putin, fins a la seua política migratòria, passant per la competitivitat o l’energia que Budapest continua comprant a Moscou. Orbán, que va pronunciar un discurs inicial pla i sense grans missatges polítics, va utilitzar el seu torn de rèplica per respondre a Von der Leyen i acusar-la d’haver convertit la Comissió Europea en “una arma política que ataca els patriotes d’Europa”.També la resta de grups polítics van seguir els passos de Von der Leyen, des del Partit Popular Europeu, el grup Socialdemòcrata i fins i tot des de les files dels Conservadors i Reformistes. Les paraules més amables cap a Orbán van arribar des del grup dels Patriotes per Europa, on militen tant el partit del líder hongarès com Vox, que va acusar Von der Leyen i la resta de grups d’“hipocresia”.