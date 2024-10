El potent huracà Milton deixa un rastre de destrucció i almenys deu morts a Florida

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE Les fortes ratxes de vent van arrancar la teulada d’un estadi on es refugiaven serveis d’emergències. - SEGRE

L’extremament perillós huracà Milton va tocar terra ahir a la matinada (hora espanyola) a Siesta Key, a la costa oest de Florida, amb vents màxims sostinguts de 205 quilòmetres per hora, és a dir, amb categoria 3, i va anar avançant pel centre de l’estat fins a la costa est deixant al seu pas greus inundacions per pluges i maror ciclònica, destrosses, centenars de milers de persones evacuades, prop de tres milions de persones sense llum i almenys deu morts.

El centre del Milton va assolir aquesta turística zona de Florida, coneguda per les seues platges d’aigües transparents, sobre les 8.30 de la nit, hora de l’est. Moments abans que el poderós cicló toqués terra, les autoritats de Florida van donar compte d’almenys 19 “tornados de gir ràpid” que es van registrar al centre i sud de Florida i que van destrossar més de 125 habitatges. Malgrat la seua potència inicial, el poderós cicló va anar reduint la seua força a mesura que avançava cap a l’oceà Atlàntic, on es va endinsar ja en categoria 1 amb vents màxims sostinguts de 144 quilòmetres per hora. Malgrat el pas de l’huracà, el Centre Nacional d’Huracans va estimar que el Milton podria continuar desfermant marors ciclòniques potencialment mortals, pluges torrencials i vents destructius, per la qual cosa es va apressar la població a quedar-se en zones d’interior i lluny de les finestres.De fet, el Servei Meteorològic de Tampa va emetre una alerta per inundacions que podrien afectar uns dos milions de persones a l’estar registrant entre 15 i 30 centímetres de pluja per hora, per la qual cosa s’espera que es produeixin inundacions “potencialment mortals” en rierols, àrees urbanes, carreteres, carrers i passos subterranis, segons va informar la cadena de televisió CNN.Fins ahir s’havien confirmat una desena de víctimes mortals. Cinc d’elles al comtat de St. Lucie, a la costa est de Florida, on van tocar terra “tornados de gir ràpid” abans de l’arribada del Milton. Tres persones més van morir al comtat de Volusia i unes altres dos morts es van registrar a St. Petersburg, a la costa oest de Florida, on va tocar terra el Milton. No obstant, les autoritats no descarten que aquest número augmenti quan comencin a avaluar els danys causats per l’huracà. El governador de Florida, Ron DeSantis, va detallar que s’havien desplegat 9.000 membres de la Guàrdia Nacional de Florida i altres estats, i més de 50.000 treballadors de serveis públics, alguns vinguts de Califòrnia per atendre les emergències.S’estima que el cicló deixarà possibles pèrdues d’assegurances de fins a 60.000 milions de dòlars a Florida, un estat que tot just es recupera de l’huracà Helene, que va impactar el passat 26 de setembre pel nord-oest amb categoria 4 i va deixar un rastre de devastació a través de sis estats del sud-est dels EUA i més de 250 morts, convertint-se en el segon huracà més mortífer dels últims 50 anys al territori continental dels Estats Units, només darrere del Katrina, que va matar 1.833 persones el 2005.Segons els analistes d’RBC Capital, s’espera que les pèrdues siguin comparables a les que va deixar en aquest mateix lloc el també poderós huracà Ian l’any 2022.Gairebé 7,3 milions de floridans residents en quinze comtats havien rebut ordres d’evacuació obligatòria, una evacuació reforçada amb el missatge que era “qüestió de vida o mort”, com va transmetre dimecres el president Biden.Segons l’Administració Nacional d’Oceans i Atmosfera dels Estats Units (NOAA), la temporada d’huracans a l’Atlàntic, que va començar oficialment l’1 de juny, podria tenir una activitat “per sobre” de la mitjana, amb entre 8 i 13 huracans, dels quals entre 4 i 7 serien de categoria major.D’altra banda, des que va començar la temporada d’huracans, se n’han format nou: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley i ara Milton, dels quals el Beryl i el Milton van assolir la categoria 5, la màxima en l’escala d’intensitat Saffir-Simpson.

Més de 7,3 milions de persones havien rebut l’avís d’evacuació per part de les autoritats El Milton és el novè huracà que fueteja els Estats Units des que se’n va iniciar la temporada

En els últims dies desenes de persones han denunciat falta de combustible a les estacions de servei, malgrat que les autoritats asseguren que no hi ha raons per a l’escassetat de combustible. “El que més em preocupa són els preus dels aliments i altres subministraments. Paguem 200 dòlars per dos tancs de propà, i cinc litres d’aigua potable”, explicava Kevin Trippings, resident de Tampa, que va decidir quedar-se a casa i no evacuar per falta d’un pressupost que li permetés passar diversos dies fora. També es va encarir el preu dels vols, arribant a superar els 1.000 dòlars. Les autoritats federals, com la vicepresidenta Kamala Harris, van demanar als ciutadans que denunciïn els abusos. “Explotar una crisi no només és antiètic, sinó que també és il·legal”, va afirmar.

Biden insta Trump a deixar de mentir sobre huracans

El president dels Estats Units, Joe Biden, va instar ahir el seu predecessor en el càrrec i actual candidat republicà, Donald Trump, que abandoni la desinformació sobre la resposta del Govern als huracans Helene i Milton. “Busca’t una vida, home. Ajuda aquesta gent”, va etzibar Biden a Trump.

«La gent està preparada, s’ho ha pres molt seriosament»

“Cada huracà és únic i molt difícil de predir, en aquests casos el millor és protegir-se perquè tota precaució és poca.” Així ho va explicar en declaracions a SEGRE el meteoròleg lleidatà Albert Martínez, que treballa a The Weather Channel i que es troba a Florida per cobrir el pas de l’huracà Milton. Procedent de Miralcamp i establert a Atlanta, Martínez ha viatjat a la ciutat de Tampa, una de les més afectades, des d’on ha pogut viure en primera persona les intenses pluges i les fortíssimes ratxes de vent. “M’allotjo en un hotel a 60 milles (uns 96 quilòmetres) del punt on el Milton va tocar terra a Florida. Hem dormit poc aquesta nit pel soroll”, va detallar, abans d’afegir que en alguns punts de la zona es van registrar fins a 300 litres d’aigua i les ratxes de vent van assolir els 150 quilòmetres per hora. “Aquest matí no hi havia ningú al carrer”, va afirmar Martínez, que va assenyalar que “la gent aquí s’ho ha pres seriosament i està molt preparada després del pas de l’huracà Helene”. Va considerar que la recomanació del Govern nord-americà d’evacuar la zona “no és exagerada” i va assenyalar que, en ciutats com per exemple Tampa o Miami, s’obliga que les cases estiguin construïdes lleugerament per sobre del nivell de terra, per protegir-se d’inundacions.

Més d’un miler de vols cancel·lats a Florida

Fins a deu aeroports de l’estat de Florida estaven ahir tancats com a conseqüència de l’huracà, superant el miler de vols cancel·lats. Els aeròdroms van informar que tornaran a iniciar la seua operativitat una vegada hagin completat les avaluacions de danys i “sigui segur” reprendre vols.

Multes de fins a 25.000 dòlars per a qui unfli preus

Mentre els habitants de Florida començaven a registrar morts i greus destrosses causades per l’huracà Milton, les autoritats van anunciar multes de fins a 25.000 dòlars a especuladors i la creació d’una línia telefònica especial per a denúncies. La decisió és producte d’alertes de manipulació de preus i acaparament de béns bàsics que van començar abans de l’arribada de l’huracà i es mantenen.

Pòlisses per inundacions, un problema a l’alça

La costa oest d’EUA està molt subjecta a les inclemències meteorològiques, cosa que provoca que cada cop menys asseguradores cobreixin les propietats per inundacions. L’Agència Federal per a la Gestió d’Emergències, de domini públic, juga un paper clau en l’assistència a damnificats per huracans.

La borrasca Kirk deixa un mort a França i inunda la Llombardia

Espanya es recupera de les calamitoses conseqüències del pas d’una potent borrasca formada per les restes de l’huracà Kirk, amb inundacions i forts vents que ahir escombraven França, Bèlgica i Itàlia i que han deixat ja un mort, diversos ferits i abundants danys materials. El país gal va ser dels més afectats. Allà va morir una persona a Sète, a la façana mediterrània, i una altra va resultar ferida molt greu per l’enfonsament de vaixells que es va fer a la mar malgrat les advertències de les autoritats. Les copioses pluges van elevar el risc d’avingudes de rius, inclòs el Sena al seu pas per París. A Itàlia hi va haver evacuats per inundacions a la Llombardia.