Vuit morts per un míssil rus sobre el port d'Odessa

Almenys vuit persones van morir i nou més van resultar ferides en un nou atac rus amb un míssil balístic contra la infraestructura portuària de la regió d’Odessa, al sud d’Ucraïna i riberenca del mar Negre, segons va informar ahir el cap de l’Administració Militar regional, Oleg Kiper. El viceprimer ministre per a la Reconstrucció d’Ucraïna, Oleksí Kuleba, va explicar que un vaixell de bandera panamenya va patir danys en l’atac i va censurar que “és ja la tercera embarcació estrangera atacada per Rússia els últims quatre dies”.

D’altra banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va urgir el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que intensifiqui l’ajuda militar “abans de l’hivern”, mentre que va negar estar disposat a plantejar la possibilitat d’un alto el foc a canvi de garanties de seguretat per part dels seus socis. Així mateix, Zelenski es va reunir a Londres amb Macron, amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, i amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, que va defensar que “depèn dels aliats” deixar a Ucraïna utilitzar míssils de llarg abast per atacar objectius russos dins de Rússia, com reclama Kíiv.