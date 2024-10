Protestes a Catalunya contra el “genocidi” i la colonització

Un centenar d’antifeixistes van marxar ahir per Barcelona. - ACN

Entitats independentistes i antifeixistes van organitzar ahir protestes en diverses localitats catalanes contra el 12-O. “Hispanitat és genocidi”, “12-O, res a celebrar” o “fora feixistes dels nostres barris” van ser algunes de les proclames llançades pel centenar de persones que van marxar pel Raval i el Paral·lel a Barcelona. Els participants de la protesta, convocada pel col·lectiu Som Antifeixistes, van assegurar que el Dia de la Hispanitat commemora “més de 500 anys d’espoli, esclavitud, destrucció del territori i colonització”. A Salt, desenes de membres de la Plataforma Octubre Antiracista es van concentrar a la plaça Catalunya per reivindicar que “el 12 d’octubre no hi ha res a celebrar”.

Per un altre costat, una desena de membres del Jovent Republicà de Ponent van tornar a desplegar una gran estelada al Turó de la Seu Vella de Lleida. Van defensar la “independència dels Països Catalans per acabar amb l’opressió que l’Estat exerceix sobre el poble català i l’atac constant als seus símbols”. Així mateix, el president d’Òmnium, el lleidatà Xavier Antich, va afirmar que cap institució catalana no hauria de celebrar la Hispanitat perquè “commemora el dolor, el colonialisme, el genocidi i l’aniquilació dels pobles indígenes”.