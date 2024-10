Rovira s'acomiada d'ERC amb durs retrets contra el seu exlíder

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària general d’ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, es va acomiadar ahir del càrrec, amb una conferència a la seu del partit, on va fer balanç de la seua etapa en la direcció. Ho va fer interpel·lant directament Oriol Junqueras, amb qui ha fet tàndem des del 2011, i qui ara es presenta a la reelecció: “Tot cicle té un final. Oriol, aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d’acabar-lo junts, i no separats i dividits. Som a temps d’evitar una destrossa”, va subratllar. Rovira també va criticar Junqueras per “oblidar” l’1-O la nit del referèndum, i per les seues decisions pels pactes amb el PSC. Abans d’interpel·lar Junqueras de la manera més contundent, ja al final del discurs, Rovira va explicar que ha intentat parlar-hi personalment en diverses ocasions. Però que l’expresident d’Esquerra sempre ho ha rebutjat.

La secretària general, a partir de demà amb caràcter interí, s’ha posat a disposició de la direcció que surti elegida del congrés del 30 de novembre vinent.