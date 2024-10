Zaplana, condemnat a deu anys de presó per corrupció

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Secció Quarta de l’Audiència Provincial de València va condemnar ahir a penes que sumen deu anys i cinc mesos de presó a l’exministre i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana (PP) al considerar-lo culpable dels delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació. Aquests fets s’inclouen en l’anomenat cas Erial, un procés en el qual s’ha jutjat el cobrament de comissions derivades de les concessions de les ITV i el pla eòlic valencià. A més, l’Audiència li va imposar 17 anys i 10 mesos d’inhabilitació per a ocupació i càrrec públic i multes per un import superior als 25 milions d’euros.

D’altra banda, Zaplana ha quedat absolt del delicte de grup criminal, però el tribunal ha decretat el comís de diferents béns i quanties intervingudes durant la instrucció de la causa. La sala considera provat que l’exministre va cobrar comissions per les adjudicacions d’estacions d’ITV entre finals dels anys noranta i principis dels 2000, en favor pels pactes que havia subscrit amb l’empresari i polític Juan Cotino, ja mort. Igualment, declara provat que va dissenyar amb l’ajuda de diversos col·laboradors o es va aprofitar d’una complexa estructura societària per canalitzar els fons rebuts, tant a Espanya com en països com Panamà o Luxemburg, igual com va utilitzar comptes bancaris a Andorra. A més de Zaplana, cinc acusats més en el cas han estat condemnats a penes de fins a set anys i mig de presó.Els advocats de l’exministre van anunciar que recorreran la sentència i van insistir a defensar que no hi ha “cap evidència objectiva” de la seua participació en els fets.Zaplana va ser detingut el maig del 2018 i va anar a presó provisional pel cas, si bé a partir del desembre d’aquell mateix any va estar ingressat a l’Hospital La Fe de València a causa de complicacions derivades de la leucèmia que patia. La jutge va decidir deixar-lo en llibertat provisional el febrer del 2019.