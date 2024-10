EUA dona 30 dies a Israel per millorar la situació a Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern dels EUA va enviar una carta a Israel en la qual adverteix que, si no millora la situació humanitària a Gaza incrementant l’entrada d’ajuda durant el mes que ve, podria violar les normes dels EUA sobre assistència militar estrangera i perdre la que rep. La Casa Blanca va expressar a la carta la seua profunda preocupació ja que la quantitat d’ajuda entregada a la Franja de Gaza ha caigut més del 50% i la subministrada al setembre “va ser la més baixa de qualsevol mes durant l’any passat”. Per tant, va exigir “accions urgents i sostingudes” per revertir la situació.

Ahir mateix, Israel va informar que mig centenar de camions amb ajuda humanitària van arribar en les últimes hores a la zona nord de la Franja de Gaza. Aquest volum encara seria insuficient per a Washington, que estima que Israel ha de permetre que almenys 350 camions entrin al dia a Gaza.Paral·lelament, els països de la Unió Europea i del Consell de Cooperació per als Estats Àrabs del Golf van sumar ahir les seues veus per demanar un alto el foc a Gaza i el Líban, en una declaració en la qual demanen contenció a totes les parts i la desescalada del conflicte.