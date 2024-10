El TS imputa el fiscal general per revelació de secrets en el cas de la parella d'Ayuso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) va decidir ahir de manera unànime imputar el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets en la causa per frau fiscal contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Es tracta d’una mesura inèdita, ja que és la primera vegada que s’imputa un fiscal general, i per la qual el PP i diverses associacions fiscals han exigit la dimissió de García Ortiz.

El TS va respondre així a la querella presentada per González Amador per una nota de premsa difosa per la Fiscalia en la qual es desmentia un suposat pacte ofert pel Ministeri Públic a l’acusat. Aquesta revelava que el nòvio d’Ayuso havia reconegut dos delictes fiscals i es va oferir a pactar per evitar entrar a la presó. L’Alt Tribunal també ha decidit investigar la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que hauria enviat a García Ortiz dades per a l’elaboració de la nota de premsa. El fiscal general va anunciar ahir que té intenció de seguir al càrrec perquè “és el més prudent per a la institució”. Va defensar la seua actuació i va subratllar que la Fiscalia ha “d’informar dels assumptes rellevants que conegui per garantir el dret de la ciutadania de rebre informació veraç”. A més, va afirmar que amb el cas del nòvio d’Ayuso s’estava “comprometent la imatge de la institució” amb “mentides”. García Ortiz ha convocat avui la Junta de Fiscals de Sala i al Consell Fiscal per comunicar la seua decisió i explicar-se.El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va defensar que el fiscal general es va limitar a “complir el seu deure” de “protegir la veritat”, i va confiar que la seua imputació “quedarà en res”.Per una altra banda, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va reclamar a García Ortiz que dimiteixi, i va subratllar que no pot continuar “tacant les institucions”. L’Associació de Fiscals, majoritària en la carrera, i l’Associació Professional Independent de Fiscals van sol·licitar la dimissió de García Ortiz, al considerar que “no pot mantenir-se al càrrec si valora la dignitat de la carrera fiscal”.

Sánchez demana “disculpes a la ciutadania” pel cas Koldo i censura el PP pel seu “abecedari” corrupte

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van protagonitzar ahir un ple d’alta tensió al Congrés, en què es van llançar durs retrets pel cas Koldo i els casos de corrupció que afecten els populars. Feijóo va assegurar que Sánchez va arribar a la Moncloa com a “paladí contra la corrupció i ha acabat amb un nom en clau en la trama corrupta, l’u”, va dir, amb referència al cas Koldo, i el va citar a “marxar ja”. A més, va assegurar que ell estava “al corrent” dels presumptes casos de corrupció que afecten el seu Govern i el PSOE.

Per la seua part, Sánchez va assegurar, sobre el cas Koldo, que “és un cas de corrupció que lamento, i demano disculpes a la ciutadania”. En tot cas, va contrastar la seua “contundència” davant les maniobres dels governs del PP per “tapar la corrupció”. “No tots els partits som iguals, ni tots som iguals. Al PSOE, qui la fa la paga i en el seu, quan es denuncia un cas de corrupció se’l fa fora”, va subratllar.El president espanyol va assegurar que “de l’A d’Ayuso a la Z de Zaplana”, els populars “tenen un cas de corrupció per a cada lletra de l’abecedari”. Per la seua banda, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va respondre a Sánchez que “només fa falta una lletra de l’abecedari per assenyalar la veritable corrupció que l’envolta: la B de Begoña”. Es va referir així a la dona del president espanyol, Begoña Gómez, investigada per un presumpte delicte de corrupció i tràfic d’influències.

En un altre ordre de coses, la Fiscalia Anticorrupció va publicar ahir un informe en el qual demana que el Tribunal Suprem investigui l’exministre José Luis Ábalos perquè veu indicis de delicte en la seua implicació en el cas Koldo.

El Congrés reprova Óscar Puente per la seua gestió ferroviària

El Congrés va reprovar ahir el ministre de Transport, Óscar Puente, per la seua “incapacitat” en la gestió del sistema ferroviari. Ho va fer amb una moció presentada pel PP i que va tirar endavant amb el suport d’ERC, Junts, Podem i Vox. El text denuncia la falta d’actuació davant de les “nombroses incidències ferroviàries, moltes de les quals de gravetat”, que deterioren el servei. El PSOE va aconseguir dos noves derrotes en el ple del Congrés, una d’aquestes la reprovació de Puente, i ja acumula 39 votacions perdudes des de la investidura de Pedro Sánchez.