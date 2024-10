Un home mort i dos nenes ferides per un temporal a França

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va morir dijous a la nit i dos nenes de tres i cinc anys van resultar ferides per les fortes pluges que van afectar la capital de França, París, i que van provocar inundacions i el tancament d’autopistes i línies ferroviàries. L’home va sucumbir a les ferides després que un arbre caigués a la carretera. Les nenes també es van veure afectades i van rebre tractament mèdic. La seua mare va ser traslladada després a l’hospital al trobar-se malament.

La ministra de Transició Ecològica, Agnès Pannier-Runacher, va reconèixer que el mal temps presenta “una intensitat sense precedents”, després que sis departaments haguessin d’activar l’alerta roja per inundacions i pluges. “Seguiu les instruccions de seguretat. Estan fets per protegir-vos i per protegir els professionals que intervenen en el socors”, va afirmar.Poc més d’un miler de persones van haver de ser evacuades i localitats com Annonay, que es troba al departament de l’Ardecha i va ser una de les més impactades, compten encara amb carrers completament inundats pel desbordament dels rius. En algunes zones d’aquest departament es van arribar a comptabilitzar 700 litres per metre quadrat en 48 hores. Uns 3.000 bombers i sis helicòpters de protecció civil romanen mobilitzats a la zona més afectada.

Fa dies que fortes tempestes fuetegen el nord d’Itàlia, on ahir es van desbordar diversos rius

Un fort temporal fueteja també el nord d’Itàlia, on ahir es van desbordar diversos rius provocant la inundació de locals, habitatges i carreteres en diferents localitats del país, especialment a la regió de Toscana, la més afectada i on els bombers van haver d’evacuar una residència d’ancians. A Siena les escoles ja fa diversos dies que estan tancades pel mal temps.