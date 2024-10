La justícia italiana ordena el retorn dels migrants enviats a Albània

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La justícia italiana va paralitzar ahir el polèmic pla migratori de la primera ministra Giorgia Meloni, declarant il·legal la reclusió a Albània dels migrants traslladats aquesta mateixa setmana des d’Itàlia. Un tribunal de Roma va ordenar el retorn dels 12 sol·licitants d’asil que romanen allà reclosos, sota l’argument que els països de procedència d’aquestes persones, Bangladesh i Egipte, no poden considerar-se segurs. L’Executiu, tanmateix, va dir que pensa seguir endavant. La decisió judicial va ser criticada pels principals membres de l’Executiu italià, i el ministre de l’Interior, Matteo Piantedosi, va avançar que l’Executiu recorrerà la decisió perquè vol seguir amb l’externalització a Albània de la gestió d’acollida, petició d’asil i repatriació de migrants, un sistema sense precedents que aquests dies va generar atenció, adhesions i rebutjos de nivell europeu. De fet, Piantedosi va carregar ahir contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per criticar la política migratòria de Meloni i rebutjar de ple els centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. Al ministre italià li semblen “singulars” les crítiques d’un país que, segons va afirmar, “en ocasions ha disparat contra els immigrants que intentaven travessar la frontera des del Marroc cap a Espanya”. Dijous, Sánchez va manifestar el seu rebuig rotund a la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de crear centres de deportació de migrants fora de la UE, en línia amb la política que propugna Meloni, perquè, segons el seu parer, només crea “nous problemes” i “no en soluciona cap”. Aquesta proposta també va ser rebutjada per França.

Mor un nadó al naufragar un cayuco al canal de la Mànega

Les autoritats de França van informar ahir que un nadó va morir després de naufragar una embarcació en la qual viatjava juntament amb desenes de migrants davant les costes de la ciutat de Wissant, al departament francès de Pas de Calais, en aigües del canal de la Mànega. Els serveis d’emergències van indicar que 65 persones van poder ser rescatades després de patir un problema en el bot amb què intentaven creuar l’estret. El petit va ser trobat inconscient a l’aigua i va acabar morint.