Atacs nocturns deixen vint-i-set ferits a Ucraïna

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 27 persones van resultar ferides a les regions ucraïneses de Zaporíjia (sud) i Kriví Rih (centre) en atacs aeris russos durant la nit de dissabte. A Zaporíjia van resultar ferides deu persones, entre les quals dos nens de 9 i 13 anys. L’onada expansiva va danyar l’envidriament i les façanes d’edificis i blocs d’apartaments.

A Kriví Rih, per la seua part, hi va haver disset ferits, entre els quals un socorrista. L’atac sobre la ciutat natal del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va destruir parcialment un edifici administratiu, i va danyar edificis residencials i vehicles.Per la seua part, Kíiv va assegurar haver llançat un atac que va aconseguir impactar sobre una planta d’armament russa a la regió de Nijni Nóvgorod, a uns 900 quilòmetres de les línies del front. El van efectuar avions no tripulats.