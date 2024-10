L'ONU denuncia una catàstrofe humanitària al nord de Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’enviat de pau de Nacions Unides per al Pròxim Orient, Tor Wennesland, va denunciar ahir les “horribles” escenes i la catàstrofe humanitària al nord de la Franja de Gaza, escenari des de la setmana passada d’una operació militar israeliana que ha deixat, segons les autoritats gazianes, més 500 morts en atacs contra la població civil. I és que malgrat les constants crides internacionals per acordar un alto el foc a la zona, Israel ha optat per intensificar el seu setge sobre l’enclavament. L’últim bombardeig, registrat ahir sobre una zona residencial de la localitat de Beit Lahia, va deixar almenys 87 morts i més d’un centenar de ferits, molts dels quals crítics, la majoria dones i nens. Aquesta xifra podria continuar augmentant en les pròximes hores, ja que moltes persones van quedar atrapades entre la runa. Els atacs israelians es van repetir també al camp de refugiats de Jabalia, el més gran de la Franja, així com els hospitals de la zona nord de l’enclavament, que es troba al límit de la seua capacitat, segons va informar l’agència de notícies oficial palestina WAFA.

En un comunicat difós posteriorment, l’Exèrcit d’Israel va qualificar les xifres de morts en el letal atac de Beit Lahia “d’exagerades” i va assegurar haver utilitzat “municions de precisió”, al·legat que fa servir amb freqüència malgrat la mort de desenes de civils en previs atacs. Més de 42.600 persones han mort a la Franja de Gaza víctimes de l’ofensiva militar llançada per Israel fa més d’un any.

L’Exèrcit hebreu també va continuar ahir amb la seua ofensiva al Líban, on va bombardejar un centre d’intel·ligència de Hezbollah a Beirut. A més, les forces militars israelianes van informar que havien matat tres comandaments de la milícia xiïta.

França defensa embargar els enviaments d’armes a Israel

El ministre de Defensa de França, Sébastien Lecornu, va defensar ahir una proposta llançada pel president Emmanuel Macron per embargar armes destinades a ser usades per part d’Israel contra la població de Gaza a l’entendre que “el temps s’esgota” i que la guerra a l’enclavament palestí s’està estenent cada dia que passa. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va carregar contra aquesta proposta afirmant que el seu país està combatent “Hamas, Hezbollah, els houthis i el règim iranià”, que “odien els valors que defensa Europa”.