Albiach fa un pas al costat i deixa la coordinació dels comuns

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va anunciar ahir que deixarà el seu càrrec de coordinadora del partit i va admetre que s’ha plantejat abandonar la política. D’aquesta forma, se suma a l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, que ja va avançar que no repetirà com a coordinadora del partit. Actualment, el partit té tres coordinadores generals: Albiach, Colau i Candela López. Segons va explicar la mateixa Albiach en una entrevista a RTVE, només López es presentarà per revalidar el càrrec a l’Assemblea Nacional del 16 i 17 de novembre, i l’acompanyarà la regidora de l’ajuntament de Barcelona Gemma Tarafa. L’actual portaveu dels comuns, Joan Mena, serà adjunt a les coordinadores, i els diputats al Congrés Aina Vidal i Gerardo Pisarello seran portaveus.

Albiach va afirmar que ha de formar part de la “normalitat” que les persones que estan en la primera línia de la política es plantegin fer un pas al costat. A més, va admetre que l’últim procés electoral “no ha estat positiu” per al seu grup i va reconèixer un “cert desgast”. Tanmateix, va explicar que després de parlar amb companys i una “reflexió personal”, ha decidit deixar la coordinació dels comuns, tot i que continuarà sent la presidenta del grup al Parlament.

En aquest context, va defensar els lideratges “corals” i va advocar per distribuir el poder al partit. Segons va explicar, la nova direcció dels comuns tindrà una orientació “molt municipalista” i va assegurar que no és continuista perquè Colau, la principal cara del partit, no hi serà.