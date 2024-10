Pla per dissenyar el model de finançament singular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Economia, Alícia Romero, va anunciar ahir la posada en marxa d’un grup d’experts per dissenyar i implementar el nou model de finançament singular per a Catalunya. Així ho va explicar en una entrevista a SER Catalunya, en la qual va detallar que aquest comitè tindrà vigència fins a la plena aplicació del nou sistema. A més, va concretar que el grup estarà liderat per l’economista Martí Carnicer, que ja va treballar en el model de finançament del 2009 al costat de l’exconseller d’Economia Antoni Castells. El conseller d’Hisenda del País Valencià durant el Govern de Ximo Puig, Vicent Soler, també formarà part del grup d’experts. Romero va admetre que el pacte pel finançament singular segellat entre ERC i PSC per a la investidura de Salvador Illa era “genèric”, per la qual cosa treballaran per “aterrar i articular millor” el nou model.

A més, Romero va eludir respondre si el nou model de finançament suposa la sortida de Catalunya del règim comú i es va limitar a assegurar que “l’acord parla d’una solidaritat i ordinalitat relacionades amb altres comunitats i territoris, i aquesta és la línia”. D’altra banda, després que ERC hagi exigit al Govern català “concrecions” sobre el finançament si vol parlar de pressupostos, el PSC va assegurar que treballa per tenir comptes “més enllà dels calendaris”.En un altre ordre de coses, Pedro Sánchez tancarà el 22 de novembre amb Salvador Illa la seua ronda de trobades amb presidents autonòmics. El debat sobre el finançament ha centrat les reivindicacions dels presidents en aquestes reunions.

Romero descarta abaixar impostos propis, com el de successions