Rebutjada la querella del PP per finançament il·legal del PSOE, que denunciarà calúmnies

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va rebutjar ahir la querella del PP contra el PSOE per suposat finançament il·legal al considerar que les informacions en què es basa la denúncia, per si soles, no justifiquen que s’investiguin els fets. Els populars van articular la seua querella partint del testimoni d’un informant anònim que va dir haver portat 90.000 euros a la seu del PSOE. Pedraz afirma que, “amb caràcter general, una notícia per si sola no legitima cap accionant popular per convertir el relat periodístic en un relat de fets punibles desencadenants del procés penal”.

Després de fer-se pública la interlocutòria, el PSOE va anunciar que presentarà una querella per injúries i calúmnies contra el PP. La portaveu del congrés federal dels socialistes, Enma López, va censurar que “no tot val per intentar fer caure el Govern”.Mentrestant, la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, va elevar el to contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i va assegurar que divendres no es reunirà amb ell a la Moncloa, on havia estat convocada igual que la resta de presidents autonòmics. Va justificar que el líder del PSOE l’ha “difamat” en el cas de suposada corrupció que afecta la seua parella i el va acusar d’haver pactat “la ruptura de la Hisenda comuna” amb l’independentisme català. Va contestar a les acusacions de Sánchez etzibant-li que la seua parella, Alberto González, “no va a la Puerta del Sol a fer negocis”, una cosa que “sí que fa” Begoña Gómez a la Moncloa, i per això “està imputada per diferents organismes”.La popular opta per apartar-se de la resta de presidents autonòmics del PP i del criteri d’Alberto Núñez Feijóo, que, tanmateix, va assegurar “comprendre” la seua postura. Moncloa va acusar Ayuso d’“abandó de funcions” al negar-se a reunir-se Sánchez.Alberto González reclama, com a pas previ a una querella, 150.000 euros a Sánchez i al ministre Félix Bolaños per referir-se a ell com a “delinqüent confés”, encara que, segons El País, va remetre a Hisenda documentació que acreditava els seus delictes per arribar a un acord i evitar la presó.

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) de l’octubre manté el PSOE en primera posició amb un 34% d’intenció de vot, un punt més que al setembre (33%). Els socialistes avantatgen en 2,5 punts el PP, que obtindria el 31,5% de suports, tres punts percentuals més respecte al baròmetre del setembre. D’aquesta manera, en plena ofensiva del PP contra Pedro Sánchez per les informacions pel cas Koldo, l’últim sondeig del CIS manté els socialistes davant quant a intenció de vot, malgrat que els d’Alberto Núñez Feijóo aconsegueixen escurçar la diferència entre ambdós.

L’ascens de les dos grans formacions castiga Vox, que conserva la tercera posició amb l’11,8% dels vots, però perd 1,3 punts respecte al baròmetre del mes passat. També Sumar, que segueix en una tendència descendent amb el 6,3% dels vots, 1,5 punts menys que al setembre. De la mateixa forma, Podem perd tres dècimes per quedar-se amb el 3,3%, i Se Acabó la Fiesta, el partit de l’ultra Alvise Pérez, cau 1,2 punts fins a l’1,7% de suports.Per la seua part, Esquerra, embolicada en un procés intern per elegir els seus lideratges, puja dos dècimes, fins a assolir l’1,6% en intenció de vot, mentre que Junts perd una dècima respecte al setembre. En aquest cas, els de Carles Puigdemont obtindrien l’1,2% de les paperetes en cas d’eleccions generals.D’altra banda, l’enquesta es va efectuar a través de 4.005 entrevistes de l’1 a l’11 d’octubre en un ambient de creixent crispació política pel cas Koldo i les informacions sobre les activitats de la dona de Pedro Sánchez.

D’altra banda, el sondeig del CIS manté la immigració com la principal preocupació dels espanyols, amb el 28,1% de mencions. La segueixen la crisi econòmica (23,8%) i l’habitatge, que s’anota un 22,7%, set punts més que el mes anterior i el seu màxim dels últims anys.

L’aconseguidor del cas Koldo seguirà a la presó sense fiança

El jutge Santiago Pedraz també va acordar ahir mantenir a la presó sense fiança l’empresari Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor del cas Koldo a qui investiga per pertànyer a una trama que estaria involucrada en un frau al mercat dels hidrocarburs. Va rebutjar així la petició de la defensa, que va recórrer la presó provisional a l’entendre que la mesura era desproporcionada i vulnerava el seu dret a la presumpció d’innocència. Pedraz va justificar la seua decisió davant del risc d’obstrucció a la justícia i va apuntar que substituir la presó per la prohibició de sortida del territori espanyol seria insuficient. “Avui dia, amb els mitjans telemàtics, podria continuar operant amb els fons dipositats a l’estranger i ocultar els canals utilitzats per a la transferència de fons investigats a tercers països”, va concloure.

Demanen treure l’alta distinció a Eduardo Zaplana

Els socialistes valencians van sol·licitar ahir reprovar l’expresident autonòmic Eduardo Zaplana arran de la seua condemna pel denominat cas Erial, així com retirar-li l’alta distinció de la Generalitat i totes les plaques commemoratives amb el seu nom instal·lades al País Valencià. Així ho va exposar el diputat socialista a les Corts Valencianes José Muñoz, que va carregar contra Zaplana després d’haver estat condemnat a deu anys de presó i a pagar una multa de 20,6 milions d’euros per les “mossegades que va obtenir de la concessió i adjudicació de les ITV”.