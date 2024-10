Assassina la seua dona de 40 anys a ganivetades a Almeria

Agents de la Guàrdia Civil al carrer on vivia la parella. - EUROPA PRESS

Un home de 50 anys va assassinar ahir la seua dona, de 40, al municipi de La Mojonera, a Almeria, i posteriorment es va entregar a la Policia Local. Els fets van tenir lloc al domicili familiar, on es trobava també una filla d’ambdós, una nena de tres anys d’edat. Les primeres informacions apunten que l’home hauria apunyalat la seua dona. Després d’això, sobre dos quarts d’una del migdia, es va personar a la prefectura de la Policia Local per relatar el que havia ocorregut.

Fonts properes a la investigació assenyalen que l’arrestat va ser observat en ple carrer amb la roba ensangonada i amb moltes dificultats per comunicar-se.

Els agents i sanitaris que van acudir al lloc del crim van localitzar la dona envoltada en un gran bassal de sang a la cuina i no van poder fer res tret de certificar la seua mort. Ella no estava acollida al sistema Viogén, de protecció de les víctimes de violència de gènere, i fonts del Govern andalús detallen que no havia sol·licitat ajuda a l’Institut Andalús de la Dona.L’alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, va detallar que la parella tenia quatre fills: de tres, sis, catorze i dinou anys. Tots ells han quedat sota l’atenció de familiars, que resideixen al municipi. Va assegurar que la família vivia des de fa anys al poble i que estava “integrada amb tots els veïns”.