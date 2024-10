Moncloa considera que Ayuso planti Sánchez una “garrotada” més al lideratge de Feijóo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va criticar ahir la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no assistir a la ronda de reunions del president espanyol, Pedro Sánchez. Segons Alegría, és una mostra d’“absentisme laboral” d’una presidenta que “no compleix la seua responsabilitat” només per “capricis personals i tacticismes interns del seu partit polític”. A més, segons Alegría, “a ningú se li escapa que amb aquesta decisió d’Ayuso dona un nou cop al lideratge minvant de Feijóo, perquè en una entrevista del setembre Feijóo deia que no acudir a aquestes reunions era un error”.

Tanmateix, Feijóo va donar per conclosa la polèmica oberta per la plantada de la presidenta de la Comunitat de Madrid al cap de l’Executiu. “Està prou explicat tot”, va dir el líder de l’oposició al ser preguntat pel moviment d’Ayuso, a qui va donar suport ahir públicament.La mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va demanar “parar en sec” per aturar el “deteriorament democràtic” i la corrupció que, segons el seu parer, afecten l’Estat des que governa Pedro Sánchez.“Tenim un govern que va contra Espanya i pacta amb els que odien Espanya”, va asseverar en una entrevista a la COPE on va justificar la seua decisió de no acudir a la reunió amb el cap de l’Executiu que tenia convocada per a aquest divendres a la Moncloa. En aquest sentit, va negar que el seu no a Sánchez sigui “personal” i creu que és “el millor” per a Espanya.Mentrestant, diversos presidents autonòmics del PP, com la d’Extremadura, María Guardiola, van mostrar ahir la seua solidaritat i suport a Ayuso per no acudir a la reunió amb el president de l’Executiu central, davant de les “faltes de respecte” i l’“assetjament constant” que rep.

El Suprem rebutja dos querelles contra Montero

El Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit dos querelles per delictes de revelació de secrets i infidelitat en la custòdia de documents contra la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, al considerar que no va revelar “cap dada personal o reservada” sobre Alberto González Amador, el nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.D’altra banda, la parella de la presidenta madrilenya ha demanat al Tribunal Suprem que reclami a la companyia Google els correus electrònics del compte personal i professional del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, entre els dies 5 i el 18 de març del 2024, per esbrinar si s’ha eliminat algun missatge que estigui relacionat amb el presumpte delicte de revelació de secrets que investiga la Sala Penal.

Anticorrupció demana l’ingrés a presó de Zaplana

Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat l’immediat ingrés a la presó de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre popular Eduardo Zaplana després de ser condemnat a deu anys i cinc mesos de presó per la trama de les ITV en el conegut com a cas Erial. El fiscal encarregat aprecia risc de fuga i, per aquesta raó, ha sol·licitat el seu ingrés a la presó malgrat que la resolució judicial no és ferma encara. El 7 de novembre se celebrarà una vista a l’Audiència de València perquè les parts es pronunciïn sobre aquesta petició.