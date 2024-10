Moncloa proposa “blindar” els pisos de protecció oficial per tota la vida

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va proposar ahir “blindar a perpetuïtat” el parc públic d’habitatge i va advocar per emprendre una regulació dels lloguers a Espanya. Així es va pronunciar al ple del Congrés, en el qual va reconèixer la “gravetat del problema” sobre vivenda i va insistir en la necessitat d’aplicar mesures per evitar que els pisos de protecció oficial entrin al mercat privat. “Les comunitats autònomes tenen molt a dir, i espero que hi hagi un acord unànime. Si no, la via dels fets ens permetrà actuar”, va advertir.

Rodríguez, que va comparèixer a petició d’ERC, Bildu i Podem, va afirmar que el “lliure mercat no és la solució” i va defensar que s’ha de posar fi a la “barra lliure” que manté milers de ciutadans “atrapats” en un mercat tensionat.També va defensar el Bo de Lloguer Jove que el Govern espanyol va aprovar la setmana passada i va assegurar que ningú ha demostrat que aquesta ajuda estigui unflant els preus del lloguer. D’altra banda, va arremetre contra els governs del PP per la falta d’inversió en habitatge públic i la liberalització de sòl.La intervenció de Rodríguez va rebre dures crítiques dels partits de l’oposició, dels socis d’investidura i de Sumar, soci de coalició del PSOE al Govern, que fins i tot va amenaçar de demanar la seua dimissió.El portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, va acusar Rodríguez de “falta d’empatia” i va dir que el problema no se solucionarà ampliant el sòl públic, sinó intervenint el mercat. Ione Belarra, de Podem, va elevar les crítiques a la ministra a l’acusar-la de “rendista” al tenir tres propietats. Rodríguez va replicar que els seus pisos “no valen ni la meitat del xalet de Galapagar”, referint-se a l’habitatge que Pablo Iglesias i Irene Montero van comprar en aquest municipi.

ERC, Bildu i BNG volen intervenir el mercat per abaixar els preus

Esquerra, Bildu i el BNG van exigir ahir a la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, intervenir el mercat de la vivenda davant de la situació de crisi habitacional que viu el país. ERC va lamentar les reticències del Govern estatal, i va afirmar que sembla que “està del costat dels propietaris”. El BNG va demanar passar “de la propaganda als fets” i Bildu va advertir que el mercat “no es regula sol”. Per la seua part, Junts va afirmar que el problema se solucionarà augmentant l’oferta d’habitatge “al mercat públic, però també al privat”.