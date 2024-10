Empresaris urgen acabar ja el corredor mediterrani

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena d’empresaris i representants del sector de Catalunya i el País Valencià van reclamar ahir a Barcelona que s’accelerin les obres del corredor mediterrani i van alertar de la “falta de voluntat dels polítics” per tirar endavant aquest projecte. Així ho van manifestar en un acte reivindicatiu a l’estació de Sants de la capital catalana, en el qual van afirmar “no entendre per què s’ha anat retardant la conclusió d’una obra que connecta el 50% de la població, el 55% del PIB i el 63% d’exportacions portuàries d’Espanya”.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va assegurar que el corredor mediterrani és una “prioritat” per a l’economia i va subratllar que “quan hi ha unitat empresarial, quan hi ha unitat de la societat civil, és quan és possible canviar l’actitud dels diferents governs espanyols”. Sánchez Llibre també va criticar el dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya en els últims anys i va reclamar un canvi d’actitud dels governs estatals, als quals va acusar de “sempre haver primat les inversions de l’Espanya radial en detriment de l’arc mediterrani”.Per la seua part, el secretari general de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Diego Lorente, va afirmar que “el corredor avança, però volem que vagi més ràpid perquè s’estan perdent moltes oportunitats”. “És una cosa que el món empresarial porta tota la vida reclamant”, va subratllar.Al seu torn, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va posar en relleu els avanços aconseguits fins ara i va demanar “projectar el corredor cap al futur”, amb l’objectiu de connectar aquesta infraestructura amb Saragossa, la qual cosa facilitaria l’enllaç entre el port de Tarragona o les comarques i el camp lleidatà.En un altre ordre de coses, Sánchez Llibre va assegurar que la patronal lluitarà, “caigui qui caigui i passi el que passi”, perquè la Copa Amèrica es quedi a Barcelona, i també va criticar el rebuig de l’ajuntament a promoure’n una nova edició.