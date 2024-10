Sumar eleva el to i exigeix a la ministra d'Habitatge mesures “inequívoques”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu dels comuns al Congrés i portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, va titllar ahir de “decebedora” la compareixença de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, a la Cambra dimecres i va advertir que la continuïtat de la legislatura dependrà que hi hagi una “resposta inequívoca” a la crisi habitacional.

Vidal va assegurar que Rodríguez “es va refugiar en mesures ja anunciades i que es donen per assegurades en un govern d’esquerres”, després que la ministra apostés la vigília per “blindar” de forma perpètua els pisos de protecció oficial per evitar que acabin al mercat privat. “El parc d’habitatge públic ja està anunciat i s’hi està treballant. Estem en una situació en la qual cal intervenir i donar garanties”, va afirmar, abans de retreure a Rodríguez que no doni una resposta “clara ni contundent” al problema de l’habitatge. L’eurodiputada de Podem Irene Montero va acusar el PSOE de fer “exactament les mateixes polítiques” que el PP en matèria d’habitatge perquè, segons el seu parer, estan del costat dels rendistes. Al seu torn, el portaveu adjunt de Sumar al Congrés, Enrique Santiago, va titllar de “propagandista” l’exigència de Podem d’abaixar per decret un 40% els lloguers per negociar els pressupostos.