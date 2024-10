Puigdemont torna a agafar les regnes de Junts amb el 90% de vots a la seua candidatura única

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont torna a ser el president de Junts per Catalunya, després que la seva candidatura única hagi rebut el suport del 90,18% de vots de la militància. L'acompanyaran Jordi Turull com a secretari general, Judith Toronjo com a secretària d'organització i fins a un total de 31 càrrecs de l'executiva nacional. La majoria de dirigents no havien format part de la direcció anterior, i són del nucli de màxima confiança de Puigdemont. Amb el congrés nacional de Calella (Maresme), també canvien els equilibris de poder al partit, amb Laura Borràs apartada a la fundació FunDem -si ho ratifiquen els patrons- i els seus afins cedint el pas. Els delegats també han validat les ponències estratègica i ideològica, establint un nou full de ruta.