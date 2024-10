Puigdemont insta a “passar a l'ofensiva” per tenir la centralitat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat i nou president de Junts, Carles Puigdemont, va cridar ahir a deixar de “resistir” i passar a l’ofensiva per avançar cap a la independència. “Deixem de resistir i passem a l’ofensiva perquè hi ha tot un país que ens està esperant”, va exclamar en la seua intervenció de clausura del congrés que Junts va celebrar a Calella on va sortir elegit de nou president de la formació amb el 90,18% de suports. Violant Cervera, Jeannine Abella, Jordi Fàbrega i Joan Solà són els lleidatans que formen part de l’executiva.

Segons Puigdemont, és necessari enfortir-se “per reprendre el camí cap a la llibertat efectiva” i va defensar que Junts és la millor eina per aconseguir l’esmentat objectiu. Veu la formació com l’alternativa independentista al Govern “més espanyolista de la història i més hostil a tota idea de sobirania”. Per això va demanar ocupar la “centralitat”. “Som l’eina per a aquests temps i ara ens toca sortir dels quarters d’hivern, on hem hagut de resistir els primers anys de la nostra existència”, va sostenir, després de lamentar que hagin hagut d’afrontar, segons el seu parer, atacs de tot tipus. Ho va dir després de recordar que l’any que ve es compliran deu anys de la constitució de JxSí, una coalició amb altres partits independentistes, que va definir com una eina històrica que va permetre avançar cap a la independència perquè van anar “junts i decidits”. Va reconèixer que s’ha obert una nova etapa en què l’independentisme està dividit, no té majoria al Parlament i en la qual el socialisme governa en gran part de les institucions. Va recordar que ahir es complien set anys de la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) després de l’1-O del 2017, que va representar l’inici d’un camí incert i difícil però, al seu parer, també irrenunciable.

Anna Feliu i Ricard Pérez lideren el partit a les comarques del pla i del Pirineu, respectivament

D’altra banda, Anna Feliu va ser reelegida presidenta a la Vegueria de les Terres de Lleida. Diputada al Parlament i alcaldessa de l’Albi, ja presidia el partit a Ponent des del febrer passat. Formen part de la seua executiva Marc Solanes, Gerard Companys, Martí Beleta, Joan Buchaca, Marta Gispert, Josep Maria Ribera i Maricel Segú, entre d’altres. Quant a la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, el president és Ricard Pérez i està acompanyat per Cristina Rotellà, Alfons Casamajó, Maria Tresa Pons, Jesús Fierro, Marta Rollan i Lázaro Moreno.