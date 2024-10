Castellà defensa connectar Junts amb el catalanisme no independentista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou vicepresident de Junts, Antoni Castellà, va advocar ahir per desenvolupar una estratègia de partit “que connecti amb la centralitat” i amb el catalanisme no independentista. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va defensar que Junts s’ha de “transformar en el partit de la centralitat”, i va afirmar que han d’aconseguir “ser la gran formació independentista on caben els catalanistes”. “És l’objectiu de tota l’executiva. Hi ha un encàrrec molt específic, que és com obrim les fronteres de Junts”, va subratllar. Per la seua part, el secretari general del partit, Jordi Turull, va apostar per “oferir il·lusió i esperança” a l’independentisme “perquè es mobilitzi de nou”. Va reconèixer que “el moment actual és diferent que el del 2017” i va prioritzar “recosir” el sobiranisme “sense ego ni orgull”. Va assegurar que Laura Borràs va pactar amb Carles Puigdemont el seu nou paper al capdavant de la fundació vinculada al partit.