El govern espanyol inicia el procés per rescindir la compra a Israel de munició per la Guàrdia Civil

El Ministeri de l'Interior ha posat en marxa el procés per rescindir un contracte de compra de munició per la Guàrdia Civil a una empresa israeliana. Tal com han indicat des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska, el govern espanyol manté el compromís de no vendre armament a l'Estat israelià des que va esclatar el conflicte armat al territori de Gaza.

"Tot i que en aquest cas es tracta d'una adquisició de munició, el Ministeri de l'Interior ha iniciat el procediment administratiu per anul·lar aquesta compra", han apuntat. També s'ha anunciat que altres empreses israelianes seran excloses com a licitants en els expedients d'adquisició d'armament que en aquests moments tramita la Direcció General de la Guàrdia Civil.