La xifra de morts per la DANA a València ja supera la seixantena

La xifra de persones mortes a les inundacions de la província de València ascendeix ja a 62, segons l’últim balanç ofert pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat aquest dimecres. Les mateixes fonts han precisat que es tracta d’una xifra provisional, dins del balanç efectuat amb la informació rebuda dels diferents cossos i forces de seguretat i emergències que estan participant en atendre els efectes d’aquesta catàstrofe.

El procés d’aixecament i identificació de les persones mortes continua i la Generalitat té activat des d’aquest dimarts a la nit el Procediment de Múltiples Víctimes, davant de la previsió que les inundacions ocasionades per la dana deixessin diverses víctimes mortals.

El desbordament del barranc del Poyo al seu pas per Aldaia ha causat la mort de tres persones que residien en habitatges de planta baixa limítrofs al barranc, segons ha explicat a l’alcalde, Enrique Luján, que ha afirmat que l’avinguda d’aigua va ser com "un tsunami".

D'altra banda, hi ha almenys sis persones desaparegudes a Letur, a Albacete

Desde AUGC, expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a todos los afectados por la #DANA en el este de España.



Los guardias civiles están en máxima alerta, dedicados al auxilio y protección de la ciudadanía en estos momentos críticos.



Mucho cuidado compañeros.

🚨 #DANA | Diversos clients atrapats en l'Ikea d'Alfafar, que ha quedat completament negat per les pluges.



Davant la situació d'emergència les autoritats recomanen no fer cap desplaçament en vehicle que no siga necessari i informar-se només per canals oficials i per À Punt.

🌧️Imatges insòlites del llit nou del riu Túria, a l'altura de @AjXirivella, prop de l'entrada a @AjuntamentVLC per l'avinguda del Cid, on l'aigua ocupa un espai que solem veure sec.

Recordem la recomanació de les autoritats de no eixir de casa🚨

📡Segueix l'última hora de la…

🌧️La #DANA deixa situacions molt perilloses, com estos dos rescats aeris que han hagut de dur a terme els @BombersValencia a @AjuntAlzira i @Ajunt_lalcudia, amb helicòpter🚁

Molta precaució a les zones inundables🚨

💻Segueix-ho @endirecte_apunt📡, ací 👇

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia

Esto es un vídeo que he enviado a mi madre y a mi padre, antes de despedirnos de ellos por mensajes, porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir, viendo como coches que iban justo detrás de nosotros y no han tenido tiempo de salir, comenzaban a flotar. #INUNDACION #DANA #Valencia