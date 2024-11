Kíiv critica la “nul·la” reacció al desplegament nord-coreà

Residents a Kíiv passen per davant de generadors elèctrics. - EFE/MARCEL GARCÓN

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va criticar ahir la “nul·la” reacció d’Occident a les informacions sobre l’enviament de tropes nord-coreanes a Rússia per combatre juntament amb l’Exèrcit rus contra Ucraïna, i va advertir que Moscou incorporarà més soldats de Corea del Nord si la comunitat internacional no pren mesures. Va agregar que preveu enfrontaments amb les nord-coreanes en qüestió d’uns dies.

Per la seua banda, el representant permanent de Rússia davant de Nacions Unides, Vassili Nebénzia, va assegurar que l’“enfonsament” de les tropes ucraïneses al front es deu principalment que Zelenski ha perdut “tota legitimitat” en els últims temps.D’altra banda, malgrat l’anunciat augment de la capacitat d’importació d’electricitat des de la UE, Ucraïna es prepara per a un hivern difícil a causa de l’alt risc d’atacs russos contra la seua infraestructura energètica.Per un altre costat, Corea del Nord va provar ahir un míssil balístic intercontinental per mostrar la seua “determinació de contraatacar els seus enemics”, un test que segons Seül està dirigit a influir en les eleccions dels EUA.