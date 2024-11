El nombre de morts per la DANA a València ja supera els 200

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El sisè balanç de morts pel pas de la DANA per la província de València deixa 202 víctimes mortals, segons ha informat el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana. Des d’última hora d’aquest dimarts es va activar el Procediment de Múltiples Víctimes, que està realitzant els balanços facilitats a través de la informació rebuda dels diferents cossos i forces de seguretat i emergències, segons ha detallat el CECOPI.

En aquest moment, i de forma provisional, la xifra de víctimes mortals ascendeix a 202 persones. Les autoritats continuen el procés d’aixecament i identificació de les víctimes.

L’Institut de Medicina Legal de València ha activat nou equips forenses perquè es desplacin als llocs afectats per la DANA que ha fuetejat la província en les últimes hores a fi de realitzar els aixecaments dels cadàvers i realitzar les ressenyes pertinents.

Els jutges de guàrdia dels partits judicials afectats estan delegant aquests tràmits en els especialistes i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat Valenciana.

Aquest procés és el que té en aquests moments la "màxima prioritat". Una vegada recuperats i, realitzat els aixecaments de les restes mortals, aquests seran remesos a la Ciutat de la Justícia de València, on s’ha buidat i posat a disposició un soterrani complet de l’aparcament per a la seua recepció, com a pas previ a la pràctica de les corresponents autòpsies i els treballs encaminats a la identificació dels morts.

D’altra banda, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les entitats socials, ha obert un canal de comunicació via WhatsApp, amb cinc números a disposició dels ciutadans i societat civil, per vehicular la sol·licitud d’ajuts, així com l’enviament d’aquelles entitats, empreses i institucions que vulguin ajudar, a fi d’analitzar, canalitzar i distribuir "de manera eficaç" els recursos i atenent a les prioritats en els terminis i moments més adequats.

La iniciativa, que es va anunciar aquest dijous després de la reunió del CECOPI, es concreta a través dels números de telèfon, segons les comarques d’origen: Utiel: 659289726; Horta Sud: 682177249; la Ribera: 619975059; Hoya de Buñol: 690027099 i Castelló: 679161664.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, s’ha reunit amb responsables d’ONG, voluntaris, municipis i Diputació per a "abordar necessitats, establir prioritats i marcar un protocol d’actuació, per coordinar les accions i arribar a totes les persones afectades per la DANA que ha assolat la Comunitat Valenciana," ha assenyalat la Generalitat.