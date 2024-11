Trump promet ser el protector de les dones “els agradi a elles o no”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els candidats presidencials a la Casa Blanca, la demòcrata Kamala Harris i el republicà Donald Trump, van buscar dimecres el vot dels electors en un dels estats frontissa clau per a les eleccions del 5 de novembre que ve, Wisconsin.

L’aspirant demòcrata va demanar el vot jove a la Universitat de Wisconsin, a la ciutat de Madison, mentre que Trump es va tornar a descriure a si mateix com un “protector de les dones”.Harris va aprofitar la visita al complex universitari per afirmar que li encanta com els joves “estan liderant la lluita per protegir el nostre planeta i el nostre futur”. “Per a vosaltres això no és un assumpte polític. És la vostra experiència viscuda i jo us veig. I veig el vostre poder”, va afirmar.Per la seua part, Donald Trump es va presentar, tal com va fer el mes passat, com un “protector” de les dones. “Ho faré, agradi o no a les dones. He de protegir-les. Les protegiré dels migrants que arriben. Les protegiré de països estrangers amb míssils i moltes altres coses”, va afirmar el republicà en un míting a la ciutat de Green Bay, en l’esmentat estat.L’expresident va fer aquestes declaracions després de presentar-se en el míting damunt d’un camió d’escombraries amb una armilla de seguretat reflectora, amb la finalitat de respondre el president, Joe Biden, qui recentment va dir que “les úniques escombraries que veu flotant són els seus seguidors”, amb referència a la polèmica desencadenada per un acudit fet pel comediant Tony Hinchcliffe en un míting de Trump en el qual va qualificar Puerto Rico com una “illa d’escombraries”.Per una altra banda, també es va tornar a deslligar de la responsabilitat sobre els esmentats comentaris: “No sé qui és. Mai l’he vist. Vaig sentir que va fer una declaració, però va ser una declaració que ell va fer. És un comediant, què els puc dir? No en sé res, d’ell”, va assenyalar Trump.Mentrestant, l’actor i exgovernador republicà de Califòrnia Arnold Schwarzenegger va anunciar el seu vot per la candidata demòcrata, Kamala Harris, en les eleccions de la setmana entrant assegurant que “soc nord-americà abans que republicà”.