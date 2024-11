El clima de Lleida, cada cop més subtropical per l'escalfament

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Els processos no són lineals, no consisteixen que si hi ha tant es genera tant. De fet, hem entrat en una nova fase que va més enllà del ritme de l’escalfament i que afecta el funcionament del planeta”, explica Antonio Turiel, doctor en física i divulgador científic que treballa a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques).

Aquest escalfament de l’atmosfera causa canvis en el clima (i en l’oratge) que estan transformant el de grans àrees de la península Ibèrica, la de Lleida, entre elles, en subtropical: menys pluja i més concentrada, més humitat a la tardor i menys de l’hivern a l’estiu i temperatures més elevades, un procés del qual donen fe registres com la proliferació de les nits tropicals en àrees de muntanya com el Pallars o l’augment de les temperatures en altres com la Val d’Aran.

“Existeix un acord en la comunitat tecnicocientífica en què es pot esperar una disminució de la precipitació en els propers anys”, assenyala la documentació bàsica del pròxim Pla Hidrològic de l’Ebre (CHE), que afegeix que aquestes variacions estacionals “poden ser explicades per una subtropicalització del clima”.

En el cas de Lleida, les dades mostren l’existència d’un procés d’aquest tipus i les projeccions adverteixen d’una tendència a la intensificació. En el cas de les precipitacions, les forquilles contemplen reduccions de fins al -5,45% en el cas del Segre i la Pallaresa, del -6,88% a la Ribagorçana i del -7,77% al Garona en el que queda de segle, a la qual cosa s’afegeix la previsió d’una altra minva “del nombre de dies de neu al sòl d’un mes (entre 30 i 49 dies/any). Aquesta tendència seria especialment important al Pirineu centrals i oriental”, afegeix el document.

Els estudis que recull la CHE pronostiquen que en aquell període la disponibilitat d’aigua es pot veure reduïda en més d’un 25% a les tres grans conques fluvials de Lleida, la qual cosa traduïda en volums, equival a poc més de 900 hm3 anuals: 745 al Segre i a la Pallaresa i uns altres 170 a la Ribagorçana.A aquests dos retrocessos s’afegeix la previsió d’un altre en la recàrrega dels aqüífers, és a dir, en el volum d’aigua que arriba a les bosses subterrànies, que en l’escenari de més minva superarien el 23% al Segre-Pallaresa, s’atansarien al 26 per cent a la Ribagorçana i rondarien el 12 per cent al Garona.

“Sembla que la dana ha arribat per sorpresa, però se sabia que passaria”

“Alguna cosa s’ha trencat al mar. S’està accelerant l’escalfament i estan canviant les marees”, explica Antonio Turiel, doctor en física i divulgador científic de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques), que situa l’inici d’aquest procés el 2016, “després d’un Niño, que no deixa de ser una resposta a la calor, molt important”.

“Com es comporta el mar és important, perquè marca cap a on va el clima. Cal tenir en compte que els tres primers metres (de la massa d’aigua) del mar concentren tanta potència calòrica com l’atmosfera”, destaca. I exposa una aparent paradoxa: “Aquesta energia es descarrega mitjançant tempestes”, però, alhora, “el mar no pot descarregar tota aquesta energia amb les tempestes. Les condicions per a una dana continuen sent les mateixes que fa uns dies”.

Això és a causa, anota, que l’escalfament ha marcat un punt d’inflexió que “afecta el funcionament del planeta. Si seguim en aquest camí d’emissions anem a una situació catastròfica, d’extinció”. A què es refereix? Jim Skea, el nou president de l’IPPC, el plafó d’experts de l’ONU sobre canvi climàtic, “ha donat per mort el límit d’1,5 graus d’escalfament per a l’any 2100, veu superats els 2º i alerta del risc d’arribar a 3,3 ºC”.

El primer comporta màximes estiuenques de 45 graus a la península Ibèrica; el segon, les de 50 graus, “que comença a ser incompatible amb la vida. Amb el tercer, el 60% de la superfície del planeta seria inhabitable”.En aquest escenari, “arriba la dana i sembla que hi ha una sorpresa, però a més escalfament al mar, més possibilitat de tempestes d’aquest tipus. Cal prendre mesures i fer molts canvis. El problema és que se sabia que això passaria, i anirem a pitjor si continuem així”.