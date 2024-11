La pluja acumulada supera els 100 litres en diversos punts de Tarragona i Barcelona, segons el Meteocat

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja acumulada des de diumenge i fins a les 14.30 h d'aquest dilluns supera els 100 mm a punts del Camp de Tarragona, el Garraf i el Baix Llobregat. Entre les estacions que han registrat més acumulació d'aigua hi ha Viladecans (148.8), Sitges (102.3 fins a les 8 h del matí), Sant Pere de Ribes (88.7), els Hostalets de Pierola (85.3), Montblanc (82.5 fins a les 8 h), Port de Barcelona-ZAL Prat (82.4), Tamarit (79 fins a les 8 h), Vila-seca (77.3 fins a les 8 h), l'Aldea (76.4), el Prat de Llobregat (76.3) o Tarragona (75.2).

Imatges dels forts xàfecs a Viladecans / XAL via ACN

Després d'aquestes, les estacions que han registrat més pluges acumulades són les de Vacarisses (47.9), al Vallès Occidental; els Hostalets de Pierola (47.8), a l'Anoia; el PN del Garraf (46.3) i Barcelona-Zona Universitària (45.8). La precipitació es mesura en l/m2 o mm, i correspon a 1 litre d'aigua en 1 m2 de superfície, el que suposa un gruix de 1 mm, sobre aquesta mateixa superfície. Les pluges intenses aquest dilluns han provocat l'enviament de diverses alertes de Protecció Civil als mòbils de diverses comarques.

Més de 40 l/m2 en 30 minuts al Baix Llobregat

Al Port de Barcelona - ZAL Prat (Baix Llobregat) s'han registrat 47,6 l/m2 en 30 minuts; a Viladecans (Baix Llobregat) 42,3 l/m2 en 30 minuts; a Tarragona - Complex Educatiu(Tarragonès) 32,8 l/m2 en 30 minuts; al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 28,8 l/m2 en 30 minuts; a Torredembarra (Tarragonès) 28 l/m2 en 30 minuts; a Amposta (Montsià) 26,2 l/m2 en 30 minuts; a l'Aldea(Baix Ebre) 24,2 l/m2 en 30 minuts; i a Vinyols i els Arcs (Baix Camp) 23,8 l/m2 en 30 minuts.

Segons el Meteocat, durant el dia d'avui s'esperen pluges intenses a tot el litoral i prelitoral així com a la meitat sud de Catalunya fins al vespre del dia d'avui i pot superar els 40 l/m2 en 30 minuts. Els xàfecs poden anar acompanyats localment de tempesta i possibles fenòmens de temps violent. A partir de la nit l'afectació territorial es limitarà al terç sud.

Durant aquest dilluns i dimarts hi ha possibilitat d'acumulació de pluja superior als 100 l/m2 en 24 hores a la meitat sud de Catalunya. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) estan monitoritzant el seguiment de les conques en les que són competents i s'ha fet avís de risc hidrològic per situació meteorològica adversa per crescuda del riu Francolí a l'Alt Camp.