Uns 75 milions de persones ja han votat a les eleccions dels EUA

Més de 75 milions de persones ja havien emès el seu vot fins dissabte en les eleccions dels Estats Units, la qual cosa representa més del 48% del número total emès en les eleccions presidencials del 2020, quan van votar 154,6 milions de nord-americans. En el cas del vot anticipat en persona, el nivell de participació ja supera, a dos dies de la jornada electoral del 5 de novembre, el total de vots dipositats d’aquesta manera en les eleccions del 2020 i mostra com la manera de votar dels nord-americans està canviant.

Per la seua part, els candidats demòcrata i republicà a la Casa Blanca, Kamala Harris i Donald Trump, s’enfronten als dies immediatament previs a les eleccions de demà dimarts en situació d’empat tècnic a nivell nacional però amb cert avantatge per al magnat en estats en disputa. La mitjana nacional d’enquestes de RealClearPolitics col·locava ahir Harris i Trump amb un 48,4% de vot per al candidat republicà davant un 48,1 per a la seua rival demòcrata. En els estats en disputa, Trump mantenia l’avantatge a Arizona, Nevada, Pensilvània, Carolina del Nord i Geòrgia. Harris guanyava a Wisconsin i Michigan. Una nova enquesta de NBC News va revelar ahir que Harris i Trump estan empatats amb un 49% cada un. No obstant, l’última enquesta nacional d’ABC News/Ipsos mostrava que la vicepresidenta Harris tenia un estret avantatge sobre el magnat republicà, amb un 49 per cent davant un 46 per cent de suport a Trump. I sondejos nacionals de CNN Poll of Polls van revelar que el 48 per cent dels votants a tot el país recolzen Kamala Harris i el 47 per cent donen suport a Donald Trump.D’altra banda, després d’una de les campanyes més violentes de la història, els 50 estats del país reforcen els centres de votació per garantir que les eleccions tenen lloc de forma segura i sense episodis de violència. Centenars d’equips de seguretat, drons, franctiradors, vidres i armilles antibales i fins i tot un botó del pànic connectat amb el número d’emergències s’encarregaran de vetllar pel correcte desenvolupament de la jornada electoral.

Trump, “a trets” contra les notícies falses

Donald Trump va afirmar ahir en un míting a Pensilvània que no li importaria que “s’obrissin pas a trets contra les notícies falses” fins a arribar a ell. “Tot el que hi ha aquí són notícies falses”, va exclamar mentre assenyalava als mitjans de comunicació presents en l’acte. “Per arribar a mi caldria obrir-se pas a trets a través de les notícies falses i no m’importaria. No m’importa”, va afegir.

Harris anuncia que va votar per correu a Califòrnia

Kamala Harris va comparèixer ahir davant de la premsa per informar que ja ha remès el seu vot per correu a Califòrnia, on està registrada. “El meu vot està de camí cap a Califòrnia i confiaré en el sistema, que arribarà”, va afegir. La campanya de la vicepresidenta va anunciar que en el míting final d’avui a Filadèlfia participaran Lady Gaga i la periodista Oprah Winfrey, entre altres figures.