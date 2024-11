Condemnat a cinc anys per un triple atropellament mortal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor que va atropellar tres persones, causant-los la mort, a la localitat càntabra de Suesa l’abril del 2023, va acceptar ahir una pena de 5 anys i 9 mesos de presó i la privació total del permís de conduir, després d’assolir un acord amb les parts en la vista celebrada a l’Audiència de Cantàbria. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava 6 anys de presó i les acusacions 9. En el triple atropellament van perdre la vida una dona de 42 anys i el seu fill de 19, veïns de Sestao (Biscaia), i una altra dona de 68, de Santo Domingo de la Calzada (Rioja), que estaven passejant per un camí de vianants a prop del càmping de Suesa quan el conductor, de 73 anys, que estava sota els efectes de l’alcohol, els va atropellar.

Durant la vista, el processat va reconèixer els fets, es va mostrar penedit i va demanar perdó. L’home, veí del municipi de l’accident i en presó provisional des de l’agost del 2023, va exercir el seu dret a l’última paraula per “mostrar el meu total i absolut penediment pels fets i demanar perdó a les víctimes i als seus familiars”, diversos d’ells presents en el judici.L’accident va tenir lloc cap a les vuit del vespre del 4 d’abril del 2023 quan el processat va perdre el control del seu vehicle i va sortir de la via atropellant mortalment tres persones que estaven allotjades al càmping i que havien sortit a caminar pel passeig de vianants veí. També va morir la mascota d’una de les famílies i va resultar ferida una altra dona, que conduïa un cotxe amb què va col·lidir el condemnat, que circulava a 79 quilòmetres per hora en un tram limitat a 50 km/h i gairebé va triplicar la taxa d’alcohol permesa. En concret, ha estat condemnat per tres delictes d’homicidi per imprudència greu, un de lesions, un altre contra la seguretat viària i per conduir sota els efectes de l’alcohol.L’home, pròxim a complir una quarta part de la condemna, podria tenir permisos “en uns quants mesos”. Per aquest motiu, la família de les víctimes mortals va lamentar que “matar surt barat” i van afirmar que “no hauria de sortir” de la presó.