El govern espanyol declara zona catastròfica València i altres territoris i aprova ajuts

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil per a València i la resta de territoris colpejats, la qual cosa facilitarà l’entrega d’ajuts als damnificats per la catàstrofe, ha anunciat el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Durant la seua intervenció, Sánchez s’ha referit al Pla de Resposta Immediata de Reconstrucció i Rellançament de la Comunitat Valenciana, amb tres fases: la primera, d’actuació immediata i urgent, una segona de reconstrucció de zones afectades i l’última de rellançament i transformació dels territoris afectats. "Aquest pla és necessari per adaptar el territori a l’emergència climàtica que està afectant al nostre estimat Mar Mediterrani", ha assegurat Sánchez.

El primer paquet de mesures, aprovades aquest dimarts pel Consell de Ministres, té un cost total de 10.600 milions d’euros, amb un àmbit de 78 municipis (75 de la Comunitat Valenciana, 2 de Castella-la Manxa i 1 d’Andalusia), per ajudar les llars, i també les empreses, als autònoms i a les institucions afectades per la dana, però el llistat podrà ampliar-se a altres municipis, a altres comunitats.

La resposta "que donarem des del Govern d’Espanya s’articularà en el marc d’un pla que denominarem el pla de resposta immediata de reconstrucció i de rellançament de la Comunitat Valenciana, des de la zona zero a la província de València, que constarà de tres fases.

La primera, la resposta immediata urgent davant de la catàstrofe; la segona, la reconstrucció de les zones afectades i finalment, la fase de rellançament. Aquesta última s’enfocarà a la transformació necessària per adaptar el territori, particularment de la Comunitat Valenciana, a l’emergència climàtica que, "per desgràcia, està afectant singularment al nostre estimat mar Mediterrani", ha dit Pedro Sánchez en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Sánchez ha destacat els grans avenços a les zones afectades en les ultimes setanta-dos hores des de la seua última compareixença en aquesta mateixa sala del Palau de la Moncloa. Entre d’altres, s’han duplicat els efectius de Guàrdia Civil desplegats pel Govern espanyol a la província de València, s’han reforçat la resta d’operatius d’emergències i la maquinària especialitzada per intentar restablir la normalitat. També la neteja i el proveïment de les zones afectades, amb l’assistència en els treballs que han permès 1.300 nous rescats, el suport a les tasques de retirada de vehicles, runa, la inspecció de garatges i la distribució de productes de primera necessitat com 95.000 litres d’aigua embotellada i 18.500 racions d’aliment.

S’ha restablert a més per tècnics el subministrament elèctric del 98% de les llars afectades i s’han pogut reparar 40 km de carreteres, 74 km de vies ferroviàries, i s’han habilitat tots els carrils de l’A 7, també de l’A 3 nord, a més de la reactivació del servei de mitja i llarga distància entre València i Castelló, Tarragona, Terol i Barcelona. "Sabem des del Govern d’Espanya que això no és suficient, que encara queden desapareguts per localitzar, habitatges i negocis destruïts, sepultats sota el llot i molta gent que pateix mancances severes". "Per això, hem de continuar treballant amb més mitjans, més coordinació i més esforç fins que la normalitat hagi tornat a tots els municipis i a totes les llars colpejades per aquesta tragèdia. Aquest és el compromís del Govern a Espanya", ha recalcat el president de l’Executiu.

El Govern d’Espanya pagarà el 100% de les despeses d’emergència que tinguin els ajuntaments afectats. Es pagarà fins el 50% de totes les obres que hagin de dur a terme en els propers mesos i anys per reparar infraestructures, instal·lacions i serveis com carreteres, poliesportius, o centres cívics. Se’ls compensarà pels impostos municipals que deixin de percebre. I s’ampliarà la seua possibilitat de despesa amb les inversions financerament sostenibles.