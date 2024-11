Les primeres inspeccions al gran pàrquing de Bonaire, sense víctimes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional no va trobar ahir cap víctima mortal després d’haver inspeccionat els primers 50 vehicles aparcats al garatge del centre comercial Bonaire, a la localitat valenciana d’Aldaia, arrasada per la dana. Els equips de rescat prossegueixen en la recerca de desapareguts pel desastre, que ja ha segat la vida de 214 persones a la comunitat, segons el ministeri de l’Interior. La Guàrdia Civil ha trobat en els últims dies almenys tres cadàvers en platges de València, que haurien estat arrossegats pels forts corrents.

El portaveu de la Policia Nacional, Ricardo Gutiérrez, va explicar que els treballs de rescat a l’aparcament de Bonaire, que es duen a terme al costat de personal de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i bombers, es fan servir quatre drons. “Amb aquests, tenim la capacitat d’introduir-los a l’interior del garatge i tenir una primera imatge visual de com és la situació, per facilitar el treball als serveis d’emergències.”Durant aquest cap de setmana passat, l’UME ha estat extraient aigua d’aquest aparcament subterrani, que es tem que sigui un dels llocs en els quals hi podria haver més morts. Les tasques allà són especialment sensibles, ja que el centre comercial compta amb unes 1.800 places de garatge subterrànies.

L’AEMET dona per conclosa la crisi meteorològica després del pas de la dana pel País Valencià

De la mateixa manera, els bombers que buiden aigua a l’aparcament públic de Sedaví, que també va quedar inundat per la dana, confien a no trobar morts en el seu interior. Van assegurar que no han trobat cadàvers al primer soterrani del pàrquing del centre comercial MN4, a Alfafar.Al seu torn, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va elevar la xifra de morts per la dana a l’Estat a 217, dels quals 214 són al País Valencià. Va assegurar que no poden donar un nombre “fiable” de desapareguts i va dir que s’està duent a terme una recerca “permanent”. El cap de l’UME, Javier Marcos, va informar que hi ha previst un dipòsit de cadàvers amb capacitat per allotjar fins a 400 morts pel pas de la dana pel País Valencià. Fins a 7.800 militars treballen ja sobre el terreny en 69 municipis en tasques de neteja o recerca de desapareguts, segons es va informar després de la reunió del Comitè de Crisi presidit pel rei.Mentrestant, el nombre de voluntaris que ahir van acudir als municipis afectats a ajudar en les tasques de neteja s’ha reduït notablement, coincidint amb la tornada al treball després del pont de l’1 de novembre. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va explicar que la ciutat reprendrà “previsiblement” avui l’activitat en centres educatius, tret que hi hagi noves restriccions o alertes.Per la seua part, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va donar per finalitzada la crisi meteorològica després del pas devastador de la gota freda pel País Valencià.D’altra banda, la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències va advertir que en les properes quatre setmanes poden sorgir entre els afectats les primeres onades de malalties infeccioses, sent especialment preocupants les malalties diarreiques, la leptospirosi i el tètanus.

Situació desesperada malgrat l’ajuda que arriba

Els veïns de les ciutats més afectades per la dana segueixen sentint-se desemparats i molts es queixen de carències tan bàsiques com els aliments de primera necessitat. Afirmen que el suport als ancians d’aquests municipis, molts dels quals no poden sortir de casa per problemes de mobilitat i davant dels carrers enfangats, només arriba dels veïns. A més a més, es dona la circumstància que falten també productes d’higiene personal i de neteja per poder intentar que els habitatges tornin a ser habitables. Una altra de les grans carències és la de medecines perquè, denuncien, amb tots els comerços també han quedat arrasades les farmàcies.

Treball anuncia un “escut laboral”

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va anunciar ahir un “escut laboral” que tindrà efectes des del 29 d’octubre, el dia en el qual la dana va devastar la província de València, perquè “no caigui ni una empresa ni un treballador”. Inclou, en aquest sentit, mesures com els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), sense període de carència, que no consumeixen atur i amb obligació de les empreses de mantenir l’ocupació, i restablir el pla que es va aplicar en la pandèmia per garantir els drets de conciliació al País Valencià.

El BBVA dona quatre milions per a afectats

El banc BBVA va acordar ahir una donació de quatre milions a Creu Roja per atendre els afectats per la dana. D’altra banda, la Fundació Amancio Ortega ha posat a disposició dels Serveis Socials dels ajuntaments afectats un fons dotat fins amb 100 milions per al suport als ciutadans.