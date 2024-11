L'Audiència Nacional fixa l'inici del judici contra la família Pujol el 10 de novembre del 2025

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència Nacional ha fixat l'inici del judici contra la família Pujol el 10 de novembre del 2025. En concret, les sessions estan previstes en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i gener, febrer, març i abril del 2026. L'última sessió està fixada per al dia 23 d'abril. El judici serà pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l'execució. El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va acordar l'obertura de judici oral contra Pujol, els seus set fills i 11 persones més fa més de tres anys, el 2021. Marta Ferrusola, una de les investigades, va morir el 8 de juliol del 2024.

La secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional també ha dictat una altra resolució d'admissió de prova en què accepta la declaració de 39 testimonis sempre que les parts facilitin les dades per poder ser localitzats. En el cas d'uns altres 50 testimonis, com ara l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exdirector adjunt de la Policia Eugenio Pino i altres policies, el tribunal demana a les parts perquè en el termini de 10 dies justifiquin la necessitat i la utilitat d'aquests testimonis.

A més de la família Pujol, entre els investigats hi ha els empresaris Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí, així com l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés.

La Fiscalia de l’Audiència Nacional demana 9 anys de presó per a l’expresident de la Generalitat per associació il·lícita i blanqueig de capitals, i entre 8 i 29 per als seus set fills i per a la dona del seu primogènit, Mercè Gironés. En concret són peticions de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a Mercè Gironés, 14 per a Josep, i 8 per a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. També demana cinc anys de presó per als 10 empresaris investigats.