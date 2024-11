El Govern valencià va rebutjar 3 vegades l'ajuda de Moncloa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegada del Govern estatal al País Valencià, Pilar Bernabé, va trucar a la conselleria valenciana de Justícia i Interior, Salomé Pradas, en tres ocasions per oferir mitjans davant del risc de la dana, sense que aquesta respongués a aquest oferiment. Segons la Cadena SER, aquests contactes es van produir el migdia del 29 d’octubre, el dia en què la gota freda va fuetejar València, i Bernabé va oferir el suport del Govern central per activar mitjans de la Unitat Militar d’Emergències. Tanmateix, el Govern de Carlos Mazón no va sol·licitar cap mesura en les tres primeres comunicacions. Més tard, cap a les 14.00 hores, la consellera va demanar activar l’UME, però només per al municipi d’Utiel.

A més, la reunió de l’equip de coordinació d’emergències valencià, el CECOPI, no va arrancar fins a les 17.00 hores. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va arribar a la trobada gairebé dos hores més tard, quan molts pobles ja estaven inundats. Va dir que aquell dia estava en “un dinar de feina” i va negar que tingués un aniversari familiar.

Creu Roja Lleida envia més personal i els estudiants de la UdL també es mobilitzen

A tot això se suma que la consellera Pradas va reconèixer ahir que no va tenir coneixement del sistema ES-Alert (per enviar alertes telefòniques d’emergències a la població) fins a les 20.00 hores. En declaracions a À Punt, va explicar que va rebre una trucada del secretari de Transició Ecològica des de Colòmbia per alertar que la presa de Forata podia trencar-se. “Un tècnic ens informa llavors que existeix un mecanisme que es denomina ES-Alert”, va apuntar. La ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, va censurar la gestió de Mazón, i el portaveu del PP, Miguel Tellado, va subratllar que correspon al president valencià “donar explicacions sobre l’agenda d’aquell dia”. Mentrestant, els equips de rescat van trobar el cos d’un nen de cinc anys en una zona de Xiva i han rescatat 33 persones en les últimes hores. D’altra banda, els pagesos valencians calculen pèrdues superiors a 800 milions d’euros, segons la Unió Llauradora i Ramadera, que tem que hi ha al voltant de 50.000 hectàrees de cultiu afectades.

El Banc dels Aliments de Lleida donarà la meitat del Gran Recapte

El Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida destinarà el 50% de la recaptació de la campanya del Gran Recapte per donar suport als damnificats per la dana al País Valencià i Castella-la Manxa. Una mesura, van assenyalar ahir, que es farà sense oblidar les persones del nostre entorn que necessiten ajuda alimentària. Es pot col·laborar amb el Gran Recapte fent donacions econòmiques a través del web www.granrecapte.org o el Bizum 33596. Mentrestant, un total de 18 agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han col·laborat o col·laboren com a voluntaris a les tasques de recuperació i ajudant les persones damnificades en diferents localitats. Tots ells s’han desplaçat de forma voluntària, no en la seua condició de policies i fora del seu horari laboral. Un d’ells és Álvaro Méndez, que va explicar que “com a especialistes en emergències podem accedir a les zones més complexes i, amb la col·laboració els cossos policials d’aquí, ens coordinem per fer el que faci falta. Ha estat una tragèdia descomunal”. D’altra banda, la Paeria va enviar ahir el primer tràiler amb 26 palets de productes bàsics d’ajuda humanitària cap a Sant Andreu de la Barca, on es coordinarà la seua destinació, i ja està llest un segon enviament, que anirà a Xàtiva. Al seu torn, continua la recollida de material en diferents punts com al Col·legi del Carme de Lleida i Benavent de Segrià. A Cervera, l’empresa Mobel Linea s’ha ofert per fabricar i donar mobiliari als afectats.