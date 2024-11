“M'importa més tenir un bon pressupost que tenir-lo al gener”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va descartar ahir aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2025 abans que acabi l’any pels processos congressuals en els quals es troben ERC i comuns: “M’importa més tenir un bon pressupost que no tenir-lo l’1 de gener.” Ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio al complir-se 100 dies des que presideix la Generalitat, on també va assegurar que el Govern farà tot el que estigui a la seua mà per aprovar els comptes. “Tal com estan les coses, el que puc garantir és que jo mateix, com a president de la Generalitat, i el meu govern farem tot el que estigui a la nostra mà i tindrem la millor de les actituds per tirar-ho endavant”, va defensar Illa. Quan li van preguntar per Esquerra Republicana, va entendre la seua situació i va assenyalar que després de celebrar el seu congrés el 30 de novembre vinent seguiran amb la negociació: “És difícil, però passaria el mateix si jo estigués en la seua situació. Entenc que han de fer aquest procés, i aleshores continuarem treballant i continuarem veient el que es pot fer.”

Finalment, va augurar que els pressupostos tiraran endavant encara que això no depengui únicament del PSC, ja que són la principal “eina de compliment” dels acords subscrits amb ERC i els comuns per a la seua investidura com a president de la Generalitat.

D’altra banda, el Govern de Salvador Illa rellevarà el delegat de la Generalitat als Estats Units i el Canadà, Isidre Sala, i el del sud-est d’Europa, Eric Hauck. En els dos casos s’obriran concursos públics per elegir-ne els substituts.