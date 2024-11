El Suprem arxiva definitivament el cas Tsunami per a Puigdemont

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala Penal del Tribunal Suprem va avalar ahir la decisió de la magistrada Susana Polo d’arxivar la causa de Tsunami Democràtic oberta per presumpte terrorisme contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat d’ERC al Parlament Ruben Wagensberg, la qual cosa representa l’arxivament definitiu del procediment. La sala desestima així els recursos presentats per Societat Civil Catalana (SCC), l’associació Dignitat i Justícia i Vox contra la interlocutòria dictada el passat 3 de setembre per la magistrada, en què es va acordar el sobreseïment provisional i arxivament de la causa. Ho justifica de nou pel fet que el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va deixar passar el termini màxim de què disposava per prorrogar la investigació, i les diligències que va realitzar després del 29 de juliol del 2021 no tenen “cap tipus de licitud constitucional per vulneració de drets fonamentals”. Per tant, segons la magistrada instructora, Susana Polo, i la sala penal, tenint en compte que en aquell moment encara no havia practicat cap diligència respecte a Puigdemont o Wagensberg (García-Castellón no ho va fer fins al novembre del 2023) “el Suprem no pot fonamentar la decisió de continuar el procediment” i “cap de les al·legacions dels recursos no desvirtua els arguments” de l’arxivament. El Suprem recolza el criteri de Polo al considerar que ha actuat d’acord al que fixa la llei.

En un altre ordre de coses, l’Audiència de Barcelona ha denegat aplicar la llei d’amnistia a l’activista de Badalona Marcel Vivet, condemnat a un any i mig de presó per desordres públics, atemptat contra agents de l’autoritat i delicte lleu de lesions per la seua participació en la manifestació holi de l’esquerra independentista contra Jusapol el 2018. El motiu, argumenta, és perquè si bé els delictes pels quals va ser condemnat Vivet “van ser comesos el 29 de setembre del 2018 i per tant es presentaria l’element temporal que la norma contempla”, no tenen per a la Sala relació amb l’1-O ni amb el 9-N ni amb actes que tinguessin com a objectiu promoure la independència de Catalunya, per la qual cosa no és amnistiable.