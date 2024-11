Trump tria un 'falcó' per deportar migrants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe dels EUA, el republicà Donald Trump, nomenarà com el seu nou “tsar de la frontera”, per aplicar la fèrria política de control fronterer, Tom Homan, qui ja va formar part de l’equip de l’expresident en el seu anterior mandat (2017-2021).

“Conec Tom des de fa molt temps i no hi ha ningú millor per vigilar i controlar les nostres fronteres. Així mateix, Tom Homan estarà a càrrec de totes les deportacions d’immigrants il·legals al seu país d’origen. Felicitacions a Tom. No tinc cap dubte que farà un treball fantàstic i molt esperat”, va concloure Trump, que assumirà el càrrec el proper 20 de gener.

Homan va denunciar a l’octubre que el Govern de Joe Biden no ha fet batudes de migrants

En unes declaracions a la cadena CBS a l’octubre, Homan va dir que no s’han portat a terme batudes d’indocumentats durant l’administració demòcrata de Joe Biden i va avançar que es reprendran sota la nova administració.

Homan va ser nomenat director interí del Servei d’Immigració i Control de Duanes el 2017 i té dècades d’experiència en l’aplicació de les lleis d’immigració. Va ser agent de la Patrulla Fronterera i agent especial de l’antic Servei d’Immigració i Naturalització.

Homan s’afegeix als noms que ja han estat confirmats per incorporar-se al gabinet presidencial com Susie Wiles, que serà la cap de gabinet a la Casa Blanca.

Una de les persones que podria tenir un gran protagonisme és l’home més ric del món, Elon Musk, director de Tesla i SpaceX i propietari de la xarxa social X, des d’on ha impulsat una forta campanya a favor del republicà. Trump va oferir a Musk dirigir una oficina per a l’“eficiència governamental” per retallar les despeses de la burocràcia.

També s’espera algun càrrec per a Robert F. Kennedy Jr., nebot de l’expresident demòcrata John F. Kennedy (1961-1963), polèmic empresari, conegut per les seues postures antivacunes, de qui Trump ha dit que podria tenir un paper important en la política sanitària de la seua pròxima Administració.