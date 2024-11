Un excap de la Policia diu que Villarejo va vincular Mas amb comptes a l'exterior

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’excap d’Assumptes Interns de la Policia Nacional entre 2012 i 2014, Marcelino Martín-Blas, va situar ahir l’excomissari José Manuel Villarejo com a autor de l’esborrany que atribuia a l’expresident Artur Mas un inexistent compte bancari a Liechtenstein. Així ho va assegurar en la seua compareixença en la comissió d’investigació de l’anomenada operació Catalunya al Congrés, en la qual va assegurar que Villarejo confiava en la col·laboració de mitjans i periodistes per publicar el document i impedir que CiU assolís majoria absoluta en les eleccions catalanes del 2012. En aquest context, Martín-Blas va vincular Villarejo, l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, l’exnúmero dos d’Interior Francisco Martínez i l’exdirector adjunt de la Policia Eugenio Pino amb la trama.

Segons l’excap d’Assumptes Interns, l’operació Catalunya va començar l’octubre del 2012, però anteriorment ja s’havien produït reunions a nivell polític per activar els operatius. Va explicar que l’octubre del 2012 Eugenio Pino li va mostrar un document elaborat pel seu equip sobre el cas Palau en què apareixien “indicis de responsabilitat dels tresorers de CiU”. En aquest context, Martín-Blas va assegurar que el Palau de la Música va fer una donació d’1,8 milions d’euros a la Fundació FAES, que presideix José María Aznar. Amb tot, va subratllar que aquesta informació es va eliminar de l’informe que es va acabar filtrant a la premsa per intentar perjudicar polítics catalans. “Aquest informe naix manipulat, no té cap caràcter oficial”, va assegurar, abans d’afegir que “en vista del que sé ara, el que tinc clar és que han fet un projecte Barna o operació Catalunya i alhora me n’han donat la culpa a mi”.