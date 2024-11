València tem la nova dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos setmanes després dels efectes devastadors de la dana, bona part dels municipis afectats a la província de València, amb els carrers encara plens de fang i restes de les destrosses, es van començar a preparar ahir davant del risc de noves inundacions per una nova gota freda. L’Agència de Meteorologia (Aemet) va pronosticar per ahir que, amb el pas de les hores, la situació es complicaria a la Mediterrània, per la qual cosa va emetre avisos taronges (perill important) a part de les illes Balears i de les províncies de València i Alacant, on es preveuen acumulacions de fins a 100-120 litres en dotze hores, en zones altament saturades per l’anterior dana. Davant de la situació 2 del Pla d’inundacions que encara està decretada per la Generalitat valenciana, el Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) de l’ajuntament de València va optar per suspendre les classes per avui dimecres a les pedanies del sud i als poblats marítims. La mateixes mesures es van adoptar a Xiva, Aldaia, Sueca, Picassent, Cullera, Alaquàs, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Torrent, Paterna, Burjassot, Mislata, Museros, Paiporta, Alfara del Patriarca, Albalat, l’Alcúdia, Algemesí, Almussafes, Manises i Sollana. A més, les autoritats municipals van llançar missatges a la ciutadania per protegir-se de pluges intenses.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, per exemple, on ahir es van col·locar sacs en l’entorn del barranc que es va desbordar el 29 d’octubre passat, va subratllar la importància de comptar amb informació per afrontar aquest tipus d’episodis. Va explicar a més que una de les principals preocupacions del poble, com passa també en altres localitats com Paiporta, és que les possibles noves inundacions facin reflotar els residus que hi ha a les clavegueres des de l’última riuada, la qual cosa podria provocar “un problema de salut pública”.

Un dels temors és que noves inundacions reflotin residus que hi ha a les clavegueres

Des de la Generalitat, la vicepresidenta, Susana Camarero, va fer notar que se sol·licitarà als ajuntaments “que aquelles mesures que hagin d’adoptar, com per exemple, la protecció social dels col·legis, les facin amb prou antelació”. “Tots els ajuntaments rebran des del 112 els consells, les recomanacions per la situació que ens està traslladant Aemet que, de moment, són de prevenció, d’atenció i de seguiment de la situació meteorològica que es pugui produir.”

De la mateixa manera, va apuntar que des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer “estan vigilant la situació dels barrancs i de les preses i de tot el que té a veure amb la seua competència”. “Per tant, estem atents a aquesta possible dana perquè la sensibilitat, evidentment, ens ha de fer estar per això”, va concloure.

A la situació de València cal afegir que diverses localitats d’Alacant i Castelló també van decidir paralitzar les classes d’avui.

La dana més devastadora de les últimes dècades a Espanya ha deixat 223 morts, i la pitjor part se l’ha emportat València, amb 215 morts.

El rei als militars: “La satisfacció més gran és ajudar”

El rei Felip VI va tornar ahir a València per visitar els contingents de les Forces Armades desplegats a les zones afectades per les inundacions. Des de la Base Militar Jaime I de Bétera, y acompanyat per la ministra de Defensa, Margarita Robles, el rei va posar en relleu la tasca tant de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i de la resta d’equips com dels ciutadans davant d’una emergència “d’una complexitat sense precedents”. “Estan treballant per sobre de les possibilitats, dia i nit”, va assegurar als mitjans de comunicació, i va afegir que “la satisfacció més gran d’un militar és poder ajudar”. Vestit amb roba de campanya, va dinar amb el contingent de l’UME, que en una reunió posterior el va informar de la situació i del treball que estan portant a terme. Així mateix, va visitar el vaixell d’assalt amfibi Galicia, ubicat al port de València amb més de 300 militars a bord, així com la Base Logística Principal de l’Exèrcit de Terra que es troba ubicada a la Fira de Mostres de València.El viatge a València ha estat el primer de Felip VI després del que va fer amb la reina Letícia el passat dia 3 al municipi de Paiporta en companyia del president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i on veïns indignats van cridar “assassins” i els van llançar fang i objectes.Amb tot, el monarca ha anunciat que les visites a les zones de València afectades per la dana seran “contínues”. De fet, s’anuncia un viatge dels monarques la setmana vinent.

Seguiment desigual a Lleida de la vaga d’estudiants

Seguiment desigual ahir a Lleida de la vaga d’estudiants convocada ahir a tot l’Estat contra la gestió política de la dana i en suport als alumnes de les localitats afectades. En alguns instituts va ser nul, com al Manuel de Montsuar, o pràcticament, com al Josep Lladonosa i el Gili i Gaya. En d’altres, no va assistir a classe el 60% de l’alumnat, com a l’Escola del Treball o a l’institut Caparrella. Al Màrius Torres van secundar l’aturada un 60% dels estudiants de Batxillerat; al Torre Vicens, un 16% en l’etapa postobligatòria; i al Ronda, 30 alumnes de Batxillerat i 350 d’FP. Al Guindàvols van anar a classe el 33% de tercer i quart d’ESO, el 69% de Batxillerat i el 50% d’FP. A Barcelona hi va haver manifestació, amb consignes contra el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, i el del Govern central, Pedro Sánchez.